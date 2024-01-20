影／高雄凌晨六合夜市路口2車都未減速 小黃後座乘客倒楣送醫

高雄市新興區今天凌晨發生車禍，蘇姓男子駕駛轎車，遭計程車撞上，致計程車乘客頭暈、膝蓋輕微挫傷，送醫治療後已無大礙，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，今天凌晨4時30分許，蘇姓男子（22歲）駕駛轎車，沿高雄市新興區南台路，經過南台路與六合二路口，因六合夜市攤商收攤，可直接沿六合二路直行，黃姓男子（35歲）駕駛計程車到路口，卻直接撞上轎車，致2車受損，計程車後座的乘客林姓女子（31歲）在車禍撞擊時，左膝挫傷、頭暈。

員警據報到場，對蘇、黃酒測，2人都沒酒精反應，請救護車將他林女送醫，林女意識清楚，已無大礙。

警方初步了解，蘇姓男子駕駛轎車，通過閃光紅燈號誌路口未停讓、計程車通過路口也未減速注意有無來車才肇禍，確實肇事原因由交通大隊進一步初判。

警方呼籲，車輛行駛至閃光號誌路口，務必減速慢行，經閃光紅燈路口須先停讓後再通行，避免發生事故。