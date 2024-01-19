影／這款同鄉！假地下匯兌被識破還打人劫財

31歲的越南籍阮姓移工在網路刊登地下匯兌廣告，標榜手續費低、速度快等，等到同鄉上當，再假造匯款證明向對方收取款項，這次一名鄭姓移工要匯2億越南盾回鄉，卻發現妻子並未拿到錢，不肯付錢，阮男竟腦羞成怒，找人毆打鄭男及其友人，強搶其身上現金，還揚言要「剁手」，附近民眾聽到爭吵聲報案，轄區善化警方趕到現場，將阮男及其他5人逮個正著。

鄭姓外籍移工在臉書上看到地下匯兌管道，私訊聯繫後發現對方也是越南同鄉，不疑有他，約定請對方匯款2億越南盾（約合台幣25萬）給妻子，昨天下午阮男現身向鄭男取款，鄭男機警打電話給妻子，確認並未收到款項，阮男聞言拿出匯款收據，卻被鄭男發現並非妻子帳戶，雙方僵持不下，阮男還連撥好幾通電話「烙人」。

直到晚間，越南籍丁姓、台籍林姓、吳姓男子到場後，即動手毆打鄭男要他給錢，連出面勸架的謝姓男子都不放過，還嗆說不拿錢出來就要「剁手」，謝男驚恐下交出身上5萬元，眾人拉著鄭男繼續往外走，與另外2名阮姓越南籍男子會合，附近民眾聽到聲響報案，善化分駐所員警及時趕到將人逮個正著。