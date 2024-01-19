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最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

影／這款同鄉！假地下匯兌被識破還打人劫財

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

31歲的越南籍阮姓移工在網路刊登地下匯兌廣告，標榜手續費低、速度快等，等到同鄉上當，再假造匯款證明向對方收取款項，這次一名鄭姓移工要匯2億越南盾回鄉，卻發現妻子並未拿到錢，不肯付錢，阮男竟腦羞成怒，找人毆打鄭男及其友人，強搶其身上現金，還揚言要「剁手」，附近民眾聽到爭吵聲報案，轄區善化警方趕到現場，將阮男及其他5人逮個正著。

鄭姓外籍移工在臉書上看到地下匯兌管道，私訊聯繫後發現對方也是越南同鄉，不疑有他，約定請對方匯款2億越南盾（約合台幣25萬）給妻子，昨天下午阮男現身向鄭男取款，鄭男機警打電話給妻子，確認並未收到款項，阮男聞言拿出匯款收據，卻被鄭男發現並非妻子帳戶，雙方僵持不下，阮男還連撥好幾通電話「烙人」。

直到晚間，越南籍丁姓、台籍林姓、吳姓男子到場後，即動手毆打鄭男要他給錢，連出面勸架的謝姓男子都不放過，還嗆說不拿錢出來就要「剁手」，謝男驚恐下交出身上5萬元，眾人拉著鄭男繼續往外走，與另外2名阮姓越南籍男子會合，附近民眾聽到聲響報案，善化分駐所員警及時趕到將人逮個正著。

據了解，阮姓男子及其他5人平時都有工作，有些在工廠上班、有些是粗工，沒想到竟用此手段欺騙同鄉，還動手傷人，而前來助威的2名台籍男子卻連阮男的姓氏、聯繫方式都不知情，警方懷疑背後可能有犯罪集團操控，且對象鎖定外籍移工，恐怕還有更多受害者，將深入追查，阮男等6人詢後依強盜、傷害、詐欺等罪嫌送辦。

阮姓男子等人以網路刊登地下匯兌廣告詐騙鄭姓同鄉，對方懷疑並未匯款，阮男竟還糾眾毆打鄭男強要款項，遭警方逮捕。記者莊曜聰／翻攝
阮姓男子等人以網路刊登地下匯兌廣告詐騙鄭姓同鄉，對方懷疑並未匯款，阮男竟還糾眾毆打鄭男強要款項，遭警方逮捕。記者莊曜聰／翻攝

越南 移工 地下匯兌

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