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彰化打火兄弟收到「變形金剛」 直呼最好的消防節禮物
國內已有多名消防員在火場搜救時殉職，掌握災害現場即時資訊格外重要，彰化縣消防局第二大隊今收到價值276萬元，號稱「變形金剛」的多功能行動幕僚指揮車，可在7分鐘內架設完成各項救災和通訊設備，大隊人員直呼是最有意義的消防節禮物。
今天消防節，彰化縣位在大村鄉的聖豐國際實業公司總經理張宏年、副總經理池汶哲，經由峻霖企業負責人兼消防局第二大隊義消顧問團長徐有得居中牽線，選在消防人員的特別節日捐出多功能行動指揮車，二大隊長葉明波回贈消防車模型，並和消防人員現場操作多功能行動指揮車演練救災。
葉明波說，多功能車配置影像傳輸設備、具備觸控功能的36 吋大型液晶螢幕，可接收放映空拍機拍攝的火勢延燒方向、受困者位置資訊給指揮官作為戰術上的運用，也可透過影像即時畫面顯示受困者或溺者位置，無論在區域搜索、擬定搜救計畫都有很大貢獻。
車體上方配有側邊帳棚，搭配車內摺疊桌椅、液晶電視與影像傳輸設備，有如救災指揮行動辦公室，讓指揮官與消防人員即時因應。車子備有發電機、無線電、現場照明及通訊設備，指揮官一聲令下可在7 分鐘架設完畢，開始作業，未來接獲災害報案將出動這輛車在第一時間抵達現場，設置前進指揮所以利救災，可望大幅提高救災效率。
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