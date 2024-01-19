國5南下驚傳事故！小客車相撞大貨車 孕婦、少女頭部血腫送醫急救

國道5號南下40.4公里宜蘭到羅東段今下午3時許發生車禍，1輛自小客車與1輛大貨車相撞，自小客車上有2名女性，駕駛是孕婦，意識清醒，19歲少女乘客意識模糊，都送往羅東聖母醫院急救，2人無生命危險；大貨車男駕駛則未送醫。車禍發生後該路段一度回堵500公尺，目前已恢復順暢。

宜蘭縣消防局表示，自小客車上有2人，分別是32歲孕婦簡姓女駕駛，意識清醒，腹痛且肢體多處擦傷；另外1人是19歲鐘姓女子，意識模糊，對聲音有反應，頭部血腫且肢體多處擦傷，2人都被送往聖母醫院救治。

現場照片顯示，自小客車右側車頭、車門與車尾受損狀況嚴重。國道警察第九大隊表示，雙方駕駛酒測值都為0，詳細肇事原因、車禍過程待進一步釐清。