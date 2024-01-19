快訊

最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5南下驚傳事故！小客車相撞大貨車 孕婦、少女頭部血腫送醫急救

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

國道5號南下40.4公里宜蘭到羅東段今下午3時許發生車禍，1輛自小客車與1輛大貨車相撞，自小客車上有2名女性，駕駛是孕婦，意識清醒，19歲少女乘客意識模糊，都送往羅東聖母醫院急救，2人無生命危險；大貨車男駕駛則未送醫。車禍發生後該路段一度回堵500公尺，目前已恢復順暢。

宜蘭縣消防局表示，自小客車上有2人，分別是32歲孕婦簡姓女駕駛，意識清醒，腹痛且肢體多處擦傷；另外1人是19歲鐘姓女子，意識模糊，對聲音有反應，頭部血腫且肢體多處擦傷，2人都被送往聖母醫院救治。

現場照片顯示，自小客車右側車頭、車門與車尾受損狀況嚴重。國道警察第九大隊表示，雙方駕駛酒測值都為0，詳細肇事原因、車禍過程待進一步釐清。

自小客車上2名女性送醫，32歲懷孕駕駛意識清醒，19歲乘客意識模糊。記者陳敬丰／翻攝
自小客車上2名女性送醫，32歲懷孕駕駛意識清醒，19歲乘客意識模糊。記者陳敬丰／翻攝
本次車禍造成約500公尺的車流回堵，接近下午4時許紓解。圖／擷取自1968國道即時影像
本次車禍造成約500公尺的車流回堵，接近下午4時許紓解。圖／擷取自1968國道即時影像
國道5號南下40.4公里宜蘭到羅東段今下午3時許發生車禍，1輛自小客車與1輛大貨車相撞。記者陳敬丰／翻攝
國道5號南下40.4公里宜蘭到羅東段今下午3時許發生車禍，1輛自小客車與1輛大貨車相撞。記者陳敬丰／翻攝
小客車右側車身半毀，小客車、大貨車駕駛酒測值皆為0，詳細事故原因待進一步釐清。記者陳敬丰／翻攝
小客車右側車身半毀，小客車、大貨車駕駛酒測值皆為0，詳細事故原因待進一步釐清。記者陳敬丰／翻攝

意識 車禍 羅東

延伸閱讀

大學肄業生啪啪啪小女友 25萬結婚聘金分期付仍遭判

影／少女被逼掌摑、狂毆 2女落網曝「私刑」原因：她侮辱成員是破麻

台中KTV包廂爆私刑？長髮少女被逼自呼15下巴掌、水壺砸頭 場面怵目驚心

影／台66車禍1死4傷 貨車如保齡球般衝撞六車

相關新聞

雙腳纏膠帶、關廁所…新北教保員不當管教 遭開罰8萬元、停聘1年

新北市永和區某幼兒園被爆出有教保員不當管教幼生，因幼生午睡時亂動，就用膠帶纏著雙腳，另一名幼生到上課時間仍在廁所未回教室...

彰化打火兄弟收到「變形金剛」 直呼最好的消防節禮物

國內已有多名消防員在火場搜救時殉職，掌握災害現場即時資訊格外重要，彰化縣消防局第二大隊今收到價值276萬元，號稱「變形金...

影／送貨車沒上鎖......車內財物偷光光 警鎖定追緝

林姓送貨車司機，這個月16日傍晚送貨至新北市泰山區明志路，他沒將車門上鎖，遭竊賊偷走車內財物，損失1500元。林口警方獲...

獨／高雄高中生騎車載同學釀1死1昏迷 家屬貼文追真相

高雄市2名高中生17日傍晚5點多，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷...

影／新莊擎天府外有人被挾持？登山客急報警….防搶演練啦

新北市新莊區一名登山民眾今天上午路過新北市新莊區擎天府外，見一名女子被人持槍挾持，他焦急地撥打110報警「有人被挾持」。...

影／這款同鄉！假地下匯兌被識破還打人劫財

31歲的越南籍阮姓移工在網路刊登地下匯兌廣告，標榜手續費低、速度快等，等到同鄉上當，再假造匯款證明向對方收取款項，這次一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。