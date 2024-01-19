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影／新莊擎天府外有人被挾持？登山客急報警….防搶演練啦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名登山民眾今天上午路過新北市新莊區擎天府外，見一名女子被人持槍挾持，他焦急地撥打110報警「有人被挾持」。警一聽立馬解釋「是防搶演練啦！」民眾才鬆口氣回說，「我以為發生什麼事？難怪有警察在。」

新莊警分局表示，一年一度的農曆春節即將來到，預期各大金融機構會出現大批提領現金民眾。為防杜不法分子趁機行搶，今天上午新北市新莊警方於新莊區農會丹鳳分部舉行防搶演練。演練假想由2名員警扮演盜匪，持槍搶走農會臨櫃200萬元後開車逃逸。

新莊警方獲報派員到農會採證，同步通知線上警網攔截圍捕。只見新莊區中正路、新北大道沿線警鳴笛聲四起攔捕，搶匪逃脫不成被警圈圍在「擎天府」外，此時，一名女子被搶匪挾持，警、匪爆發駁火槍戰，最後搶匪不敵警力優勢被捕，順利救出人質。

由於攻堅演練過於逼真，上午近11時許一名登山客路過「擎天府」外，見有女子被人持槍挾持，趕緊打電話向110報案說「有人被挾持」經警解釋「是防搶演練啦！」民眾才鬆了口氣口回說，「我以為發生什麼事？難怪有警察在。」

新莊警分局長王鴻儒表示，今天實施「聯合攔截圍捕實警演練」目的在於強化金融機構自衛編組能力，透過圈圍戰術統合偵察技巧，強化查緝效能，迅速掌握犯嫌動向，以提升員警實戰經驗。

另外，因應加強重要節日金融機構安全維護工作，新莊警分局持續推動及指導轄內金融機構、銀樓、加油站與大賣場等財物匯集處所，全面提升防搶（竊）自衛應變能力，強化警民防護機制，齊心守護新莊治安。

新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
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新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
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新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方今天上午在擎天府舉辦「防搶演練」，一度讓路過登山客誤以為是有人遭挾持報警處理。記者曾伯愷／翻攝

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