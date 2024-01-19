影／驚險！五股過彎兩車緊貼.... 貨車撞機車 母女摔地險遭輪壓

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聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子昨天下午開著一輛貨車，不慎在新北市五股區中興路三段永安橋下與蔡女所騎乘機車發生擦撞。蔡女與後方乘客跌摔在地，肢體輕微擦傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（66歲）昨天傍晚4時20分左右開著一輛貨車，沿著新北市五股區中興路三段直行，途中行經中興路三段永安橋下方過彎路段，不慎與蔡女（36歲）所騎乘機車發生擦撞，蔡女與後座10歲女兒。兩人跌摔落地，差點就被貨車車輪輾過。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蔡女、蔡女女兒，肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段永安橋下，昨天下午發生機車與貨車擦撞意外，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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