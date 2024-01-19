影／驚險！五股過彎兩車緊貼.... 貨車撞機車 母女摔地險遭輪壓

林姓男子昨天下午開著一輛貨車，不慎在新北市五股區中興路三段永安橋下與蔡女所騎乘機車發生擦撞。蔡女與後方乘客跌摔在地，肢體輕微擦傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（66歲）昨天傍晚4時20分左右開著一輛貨車，沿著新北市五股區中興路三段直行，途中行經中興路三段永安橋下方過彎路段，不慎與蔡女（36歲）所騎乘機車發生擦撞，蔡女與後座10歲女兒。兩人跌摔落地，差點就被貨車車輪輾過。