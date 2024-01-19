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海虎潛艦意外將滿月 失蹤軍官妻發文曝「白沙屯媽祖指示」
海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，3獲救、3失蹤；意外發生迄今將滿月，但3失蹤者仍未尋獲，張姓軍官的妻子在IG發文，籲到墾丁、恆春一帶進行水域活動的朋友，多留意礁岩石塊的縫隙，並透露上周向白沙屯媽祖祈求後得到「還活著」、「在南部」的2線索，許願如能在10天內找到，願5年跟隨媽祖遶境。
張姓軍官的妻子為祈求失蹤的丈夫能找到，曾數度在臉書發文，也曾悲問「不懂為什麼找不到人？還一次3個都找不到」，文中並呼喊「丈夫快回來」，貼文令人鼻酸。
眼見意外即將滿月，丈夫仍未尋獲，張姓士官的妻子16日另在IG貼文，懇求這幾天要前往恆春、墾丁南部海域的朋友，幫忙留意水域底下的空間、礁岩石塊的縫隙等處，是否有人在那裡，「如有發現，可以幫忙帶他回家嗎？」。
張姓妻子在貼中並透露，上周和家人曾向白沙屯媽祖祈求，意外獲得「還活著」、「在南部」的兩條線索，她誠心許願「如在10天內找到，願意5年都跟著隨香走全程」，後獲得3個聖筊，指「這一次，我們真的要帶你回家」。
張妻並淚喊，拜託潛水朋友留意，也要拜託老公加油，「不管結果如何，讓我們帶你回家」、「回家就好」。
海軍艦隊指揮部今天上午指出，搜尋失蹤軍士官的任務目前仍持續進行，並未放棄搜尋行動。
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