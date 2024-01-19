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基隆暖東峽谷翁迷路 待標示牌旁獲救

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，降低山難風險，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，降低山難風險，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市暖東峽谷常有登山客迷路，消防局在步道設置20處「急難救助標示牌」，除可協助登山客判斷方向，遇到山難也有利救援。吳姓老翁前晚在山區迷路，告知消防人員在暖西19號標示牌附近待援，救難人員獲報後約1個半小時即找到人。

暖東峽谷是基隆熱門登山點，因步道支線多，常發生迷路事件。消防局統計2015至2023年共28起受困山區求助案，大部分是迷路求救時，不知正確受困地點，消防員入山搜救要花費更多人力和時間。

消防局去年底動員15名搜救人員前往暖東峽谷，沿步道設置20處「急難救助標示牌」，標註經緯度、警示標語、消防署消防防災e點通App連結及登山注意事項。

前晚8時許，消防局接獲72歲吳姓老翁家人報案，指老翁到暖東峽谷爬山，走到西勢水庫附近迷路，因手電筒快沒電需救援。消防人員會同義消在西勢水庫門口集結入山搜救，在暖西19號標示牌附近找到老翁，他幸未受傷，隨後下山。

消防局提醒民眾，山區迷路要冷靜分析現場環境，手機如無訊號，可撥打緊急救難號碼112，在現場等待救援。許多山難案件，都是因為驚慌失措流失體力，反讓自己陷入更大危險。

基隆 山難

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