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北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

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影／路口急煞！連人帶車自摔卡車底 高雄20歲男騎士頭腳擦挫傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

20歲蘇姓男子今天下午2時25分騎機車行經高雄市新興區一處路口，見前方一輛轎車左轉，蘇緊急煞車，未料連人帶車自摔後，撞向轎車，人卡在轎車底下，警消獲報趕抵，幸蘇僅四肢和頭部擦挫傷，送醫無大礙。

警方調查，蘇姓男子今天下午騎機車行經新興區八德一路與復興一路口，當時路口綠燈，蘇男直行，當時楊姓男子（43歲）駕轎車欲左轉八德一路，蘇見狀急煞車，卻連人帶車自摔後，撞向車身，人滑進車子底下，動彈不得。

警消獲報趕抵現場，救護員發現蘇四肢和頭部擦挫傷，所幸意識清醒，經送醫後，無生命危險。

警方事後對蘇、楊二人施以酒測，均無酒駕行為，初步研判肇事原因係楊男客轎車轉彎未禮讓直行的蘇男機車釀禍，詳細肇責由交警進一步調查釐清。

高雄20歲蘇姓男騎士騎機車在新興區一處路口直行，前方轎車左轉，蘇急煞車後自摔卡車底，幸僅頭、腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高雄20歲蘇姓男騎士騎機車在新興區一處路口直行，前方轎車左轉，蘇急煞車後自摔卡車底，幸僅頭、腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高雄20歲蘇姓男騎士騎機車在新興區一處路口直行，前方轎車左轉，蘇急煞車後自摔卡車底，幸僅頭、腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高雄20歲蘇姓男騎士騎機車在新興區一處路口直行，前方轎車左轉，蘇急煞車後自摔卡車底，幸僅頭、腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝

自摔 高雄市 救護員

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