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影／路口急煞！連人帶車自摔卡車底 高雄20歲男騎士頭腳擦挫傷
20歲蘇姓男子今天下午2時25分騎機車行經高雄市新興區一處路口，見前方一輛轎車左轉，蘇緊急煞車，未料連人帶車自摔後，撞向轎車，人卡在轎車底下，警消獲報趕抵，幸蘇僅四肢和頭部擦挫傷，送醫無大礙。
警方調查，蘇姓男子今天下午騎機車行經新興區八德一路與復興一路口，當時路口綠燈，蘇男直行，當時楊姓男子（43歲）駕轎車欲左轉八德一路，蘇見狀急煞車，卻連人帶車自摔後，撞向車身，人滑進車子底下，動彈不得。
警消獲報趕抵現場，救護員發現蘇四肢和頭部擦挫傷，所幸意識清醒，經送醫後，無生命危險。
警方事後對蘇、楊二人施以酒測，均無酒駕行為，初步研判肇事原因係楊男客轎車轉彎未禮讓直行的蘇男機車釀禍，詳細肇責由交警進一步調查釐清。
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