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新北男掛假車牌遭移置！竟自行潛入警所開走 又掛上列印假車牌

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市男子廖哲緯去年9月間某晚駕車行經龜山區時，因紅燈違規右轉遭警方攔查，意外查獲他懸掛偽造車牌依法將車輛移置保管，沒想到廖自行上網列印臨時車牌，潛入派出所地下停車場以備用鑰匙將車開走。龜山警方追緝6天才將他拘提到案。桃園地檢署偵結，將廖依隱匿公務員職務上掌管物品及行使偽造特種文書等罪嫌起訴。

起訴指出，26廖男去年9月14日晚間10點駕車行經桃園市龜山區文化二路、公園路口時，由於紅燈違規右轉遭巡邏的桃市龜山警分局大華派出所員警攔檢，清查發現他的車牌竟然掛的是偽造車牌，當場依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款、第4項等規定，將車輛當場移置大華派出所地下室停車場保管，並通知汽車所有人限期領回。

沒想到廖男返家後，自行上網GOOGLE搜尋「臨時車牌」的照片後自行彩色列印2張，還自己填寫臨時車牌的有效期限為「112年9月15日至9月25日」等文字，然後於去年9月16日上午8點51分潛入位於龜山區文化七路的龜山警分局大華派出所地下室停車場，在裡面待到9點44分終於趁警員不注意之際，以備用車鑰匙將保管車輛駛出，並在離警所外400公尺遠的文七五街附近，才將自行列印的車牌掛上離去，案經警方調閱監視器追查，並於9月22日中午12點28分將他拘提到案。

檢警調查時，廖男坦承擅自將警方查扣的車輛駛離，並將自行列印的偽造車牌懸掛在車輛後駕駛上路；檢察官認為，警方報告指出，廖男所為另涉妨害公務執行及竊盜等罪，清查發現廖男是趁大華所警員未注意之際持備用鑰匙將被保管的車輛開走，過程中未見任何強暴、脅迫之舉，且遭保管車輛為廖所有，僅因他違反道交條例而暫時移置保管在警所地下室，難認主觀上有不法所有意圖。

新北市26歲廖姓男子去年因掛偽造車牌，車被查扣，竟然列印臨時車牌，潛入派出所以備用鑰匙將車開走，桃檢依隱匿公務員職務上掌管物品及行使偽造特種文書等罪嫌起訴他。記者陳恩惠／攝影
新北市26歲廖姓男子去年因掛偽造車牌，車被查扣，竟然列印臨時車牌，潛入派出所以備用鑰匙將車開走，桃檢依隱匿公務員職務上掌管物品及行使偽造特種文書等罪嫌起訴他。記者陳恩惠／攝影

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