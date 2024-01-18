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司機突身體不適！桃園遊覽車推撞紅燈車陣 驚險畫面曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名謝姓駕駛日前駕駛遊覽車行徑長壽路，途中疑身體突然不適未踩煞車，推撞路口等紅燈的多輛汽機車，一路推行直到撞上人行道路樹才停下，所幸無人員受傷，驚魂一場，後續肇責正釐清中。

桃園龜山一輛遊覽車推撞等紅燈的多輛汽機車，有騎士被撞倒地後又被車輛推擠，翻滾一圈後趕緊起身。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山一輛遊覽車推撞等紅燈的多輛汽機車，有騎士被撞倒地後又被車輛推擠，翻滾一圈後趕緊起身。記者周嘉茹／翻攝

56歲謝姓駕駛12日下午5點多，開著遊覽車從龜山區長壽路往迴龍方向行駛，過程中突然身體不適，在停等紅燈的車陣後方疑未踩煞車一路往前推撞，導致路口的小客車全被撞到馬路中間，還有騎士倒地後又被車輛推擠，翻滾一圈後趕緊起身，而遊覽車不斷向前滑行，直到撞上人行道路樹才停下，畫面相當驚險。

對此警方說明，當時一輛未承載遊客的遊覽車行經龜山區長壽路往迴龍方向，因56歲戴姓駕駛突然身體不適，推撞前方停等紅燈的2輛小客車及一台機車，警方立即到場處理，所幸現場無人受傷，駕駛經酒測皆無酒駕，僅遊覽車駕駛送醫，詳細肇責及車損正調查釐清。

桃園市龜山區一輛遊覽車駕駛疑身體突然不適，沒踩煞車推撞路口等紅燈的多輛汽機車，一路撞上人行道路樹才停下。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛遊覽車駕駛疑身體突然不適，沒踩煞車推撞路口等紅燈的多輛汽機車，一路撞上人行道路樹才停下。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山一輛遊覽車推撞等紅燈的多輛汽機車，小客車全被撞到馬路中間，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山一輛遊覽車推撞等紅燈的多輛汽機車，小客車全被撞到馬路中間，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山一輛遊覽車推撞等紅燈的多輛汽機車，小客車全被撞到馬路中間，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山一輛遊覽車推撞等紅燈的多輛汽機車，小客車全被撞到馬路中間，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝

遊覽車 人行道 路樹

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