聽新聞
test
0:00 / 0:00
司機突身體不適！桃園遊覽車推撞紅燈車陣 驚險畫面曝光
桃園市龜山區一名謝姓駕駛日前駕駛遊覽車行徑長壽路，途中疑身體突然不適未踩煞車，推撞路口等紅燈的多輛汽機車，一路推行直到撞上人行道路樹才停下，所幸無人員受傷，驚魂一場，後續肇責正釐清中。
56歲謝姓駕駛12日下午5點多，開著遊覽車從龜山區長壽路往迴龍方向行駛，過程中突然身體不適，在停等紅燈的車陣後方疑未踩煞車一路往前推撞，導致路口的小客車全被撞到馬路中間，還有騎士倒地後又被車輛推擠，翻滾一圈後趕緊起身，而遊覽車不斷向前滑行，直到撞上人行道路樹才停下，畫面相當驚險。
對此警方說明，當時一輛未承載遊客的遊覽車行經龜山區長壽路往迴龍方向，因56歲戴姓駕駛突然身體不適，推撞前方停等紅燈的2輛小客車及一台機車，警方立即到場處理，所幸現場無人受傷，駕駛經酒測皆無酒駕，僅遊覽車駕駛送醫，詳細肇責及車損正調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言