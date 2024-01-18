快訊

好市多沙拉冰一晚！打開見「活蝸牛」在爬 苦主驚：生菜都沒洗？

三星Galaxy S24搭Galaxy AI超威但有「2件沒說的事」 網：那我買S23就好

百歲人瑞長壽獨門功夫！中醫師：「光腳走路」對1器官尤其好，但3族群別輕易嘗試

暖東峽谷又有人登山迷路！標示牌建功 順利找到人帶下山

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市暖東峽谷常有登山民眾迷路求救，消防局2個多月前在步道設置20處「急難救助標示牌」，除可協助登山客判斷方向，遇到山難也有利救援。吳姓老翁昨晚在山區迷路，告知消防人員在暖西19號標示牌附近待援，救難人員約1個半小時就找到他，安全帶下山。

暖東峽谷是基隆熱門登山地點，由於步道支線多，常發生迷路事件。消防局統計從2015年至2023年共接獲28起受困山區求助案件，派員協助共95人平安下山。他們大部分是誤人步道支線，發現迷路求救時，也不知正確受困地點，消防人員入山搜救要花費更多人力和時間。

消防局11月7日動員15名搜救人員前往暖東峽谷，沿步道共設置20處「急難救助標示牌」。這批標示牌是由消防局與林業保育署、基市府觀銷處合作製作，標註經緯度、警示標語、消防署消防防災e點通App連結及登山注意事項，提升民眾在山域活動的安全性。

昨晚8點左右，消防局接獲72歲吳姓老翁家人的報案電話，指老翁到暖東峽谷爬山，走到西勢水庫附近迷路，因手電筒已快沒電，需要救援。消防局警、義消人員8點半，在西勢水庫門口集結後入山搜救，8點55分接獲家屬通知，半小時後在暖西19號標示牌附近找到老翁，他並未受傷，平安帶下山。

消防局提醒民眾，如果在山區迷路，請冷靜分析現場環境，切勿驚慌。手機如無訊號，可以撥打緊急救難號碼112，在現場等待救援。許多山難的發生，都是因為驚慌失措流失體力，反而讓自己陷入更大的危險。

基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市吳姓老翁昨晚在暖東峽谷迷路，消防人員找到他後，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市吳姓老翁昨晚在暖東峽谷迷路，消防人員找到他後，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供

基隆 山難

延伸閱讀

影／台南善化無尾巷鐵皮厝起火燒光光 屋主趕回嚇呆憂：不知住哪

2天2起！登北大武山女下山時摔傷腳踝 消防員接力背下山

基隆港碼頭油料管線冒火舌 消防人員噴灑泡沫滅火

年關近 台東消防局於護理之家進行火災搶救演練

相關新聞

影／52歲巡佐執勤倒下今晨拔管 同事列隊淚送：一路好走

台中市警局霧峰分局大里分駐所52歲巡佐林志凱從警31年，昨晚執勤時身體不適昏迷，消防員獲報到場，林已失去呼吸心跳，經送醫...

憾！台中52歲警官執勤時昏倒送醫不治 警局協助治喪、撫卹

台中市警局霧峰分局大里分駐所52歲巡佐林志凱從警31年，昨晚執勤時身體不適昏迷，消防員獲報到場，林已失去呼吸心跳，經送醫...

電力故障沒號誌！台中七期市政路交通大亂 警火速派員疏導

台中市第六警分局市政所員警，今天上午9時許，巡經市政路時，發現多個路口紅綠燈未運作，立即調派警力前往執行交通疏導，避免造...

暖東峽谷又有人登山迷路！標示牌建功 順利找到人帶下山

基隆市暖東峽谷常有登山民眾迷路求救，消防局2個多月前在步道設置20處「急難救助標示牌」，除可協助登山客判斷方向，遇到山難...

獨／彰化驚傳離奇命案！女子雙腳懸空 死於5樓遮雨棚

彰化縣員林市今天上午發生一起離奇死亡案件，警消接獲通報救援某處民宅5樓遮雨棚竟躺著一名女子，消防隊出動救援，發現女子已無...

影／台南善化無尾巷鐵皮厝起火燒光光 屋主趕回嚇呆憂：不知住哪

台南市善化區陽明路一處無尾巷鐵皮屋上午突然起火燃燒，由於現場堆置不少廢棄物，火勢一發不可收拾，南市消防局據報派遣15車3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。