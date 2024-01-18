暖東峽谷又有人登山迷路！標示牌建功 順利找到人帶下山

基隆市消防局在暖東峽谷設置20處「急難救助標示牌」，減少可能的危險發生，並有利救援。圖／基隆市消防局提供 基隆市暖東峽谷常有登山民眾迷路求救，消防局2個多月前在步道設置20處「急難救助標示牌」，除可協助登山客判斷方向，遇到山難也有利救援。吳姓老翁昨晚在山區迷路，告知消防人員在暖西19號標示牌附近待援，救難人員約1個半小時就找到他，安全帶下山。

暖東峽谷是基隆熱門登山地點，由於步道支線多，常發生迷路事件。消防局統計從2015年至2023年共接獲28起受困山區求助案件，派員協助共95人平安下山。他們大部分是誤人步道支線，發現迷路求救時，也不知正確受困地點，消防人員入山搜救要花費更多人力和時間。

消防局11月7日動員15名搜救人員前往暖東峽谷，沿步道共設置20處「急難救助標示牌」。這批標示牌是由消防局與林業保育署、基市府觀銷處合作製作，標註經緯度、警示標語、消防署消防防災e點通App連結及登山注意事項，提升民眾在山域活動的安全性。

昨晚8點左右，消防局接獲72歲吳姓老翁家人的報案電話，指老翁到暖東峽谷爬山，走到西勢水庫附近迷路，因手電筒已快沒電，需要救援。消防局警、義消人員8點半，在西勢水庫門口集結後入山搜救，8點55分接獲家屬通知，半小時後在暖西19號標示牌附近找到老翁，他並未受傷，平安帶下山。