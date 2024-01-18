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電力故障沒號誌！台中七期市政路交通大亂 警火速派員疏導

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供
台中市第六警分局市政所員警，今天上午9時許，巡經市政路時，發現多個路口紅綠燈未運作，立即調派警力前往執行交通疏導，避免造成交通壅塞，並聯繫台電人員到場處理。

經查，第六警分局市政派出所員警在今日上午9時15分許，巡邏經過市政路，發現河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等5處路口紅綠燈未正常運轉，疑因沒電導致，立即聯繫台電人員到場處理，因市政路為交通要道，立即調派市政所、西屯所及何安所共8名警力到場執行交通疏導，以維護交通順暢。

警方表示，目前市政路有5處路口疑因沒電，紅綠燈無運作，已通報台電人員到場處理，並調派警力在場疏導。警方呼籲，民眾行經號誌故障的路口時，務必遵循警察人員指揮，並減速慢行，以維護交通安全。

台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路今早交通號誌故障，警方派員到場疏導。圖／讀者提供

紅綠燈 台電 台中市

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