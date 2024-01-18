電力故障沒號誌！台中七期市政路交通大亂 警火速派員疏導
台中市第六警分局市政所員警，今天上午9時許，巡經市政路時，發現多個路口紅綠燈未運作，立即調派警力前往執行交通疏導，避免造成交通壅塞，並聯繫台電人員到場處理。
經查，第六警分局市政派出所員警在今日上午9時15分許，巡邏經過市政路，發現河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等5處路口紅綠燈未正常運轉，疑因沒電導致，立即聯繫台電人員到場處理，因市政路為交通要道，立即調派市政所、西屯所及何安所共8名警力到場執行交通疏導，以維護交通順暢。
警方表示，目前市政路有5處路口疑因沒電，紅綠燈無運作，已通報台電人員到場處理，並調派警力在場疏導。警方呼籲，民眾行經號誌故障的路口時，務必遵循警察人員指揮，並減速慢行，以維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言