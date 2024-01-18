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高雄7旬翁自撞分隔島翻車受傷 抽血測出驚人數值慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

71歲蔡姓老翁今晨駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞分隔島後翻車，送醫後抽血換算酒測值，高達每公升1.14毫克。記者石秀華／翻攝
71歲蔡姓老翁今晨駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞分隔島後翻車，送醫後抽血換算酒測值，高達每公升1.14毫克。記者石秀華／翻攝
71歲蔡姓老翁今凌晨4時許駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞路中分隔島後翻車；蔡受困車中，救護員協助脫困僅頭挫傷，但滿車酒味，經醫院抽血檢測，換算酒測值，高達每公升1.14毫克，警方將等他清醒後，依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，蔡姓老翁今天凌晨駕駛HONDA轎車行經高雄市小港區沿海一路與立群路口時，車子在路中央直衝分隔島，整輛車烏龜翻躺在路中央，導致蔡受困車中，無法動彈。

警消獲報趕抵現場，救護員協助將蔡翁脫困，檢視蔡頭部挫傷、幸意識清楚，將他送往小港醫院治療，警方聞到蔡滿車酒味，醫院替蔡抽血檢測，換算酒測值高達每公升1.14毫克，所幸只是自撞車禍，未釀其他人受傷。

警方在蔡稍微清醒時，詢問喝酒過程，蔡聲稱在市區和朋友喝酒，要開車回林園；由於蔡在醫院昏睡中，警方將待他清醒可出院後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

71歲蔡姓老翁今晨駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞分隔島後翻車，送醫後抽血換算酒測值，高達每公升1.14毫克。記者石秀華／翻攝
71歲蔡姓老翁今晨駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞分隔島後翻車，送醫後抽血換算酒測值，高達每公升1.14毫克。記者石秀華／翻攝
71歲蔡姓老翁今晨駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞分隔島後翻車，送醫後抽血換算酒測值，高達每公升1.14毫克。記者石秀華／翻攝
71歲蔡姓老翁今晨駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞分隔島後翻車，送醫後抽血換算酒測值，高達每公升1.14毫克。記者石秀華／翻攝

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