快訊

視網膜嗆愛莉莎莎「妳為什麼不道歉？」 意外釣出炎亞綸秒回應

瑜亮轟炸機／才奪奧斯卡金像獎就入伍 他從電影主角變二戰美軍B-24中隊長

年前大掃除！12生肖注意「這些地方」要掃乾淨 命理師：否則會衰

影／台中噪音車深夜潭子中山路擾民 警開鍘破萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市潭子區中山路二段與潭富路一段近日出現噪音汽、機車呼嘯而過，深夜擾人清夢，大雅警分局進行聯合稽查，取締4輛非法改裝、噪音車輛，另5輛車排氣檢測不合格，當場開罰1萬5900元，未來將不定期安排聯合稽查。

前晚8點多，大雅警分局與環保局、監理站等單位，在潭子區中山路二段與潭富路一段口周邊實施聯合稽查，攔檢改裝噪音車輛、違法改裝車及排氣不合格等車輛，測出1輛非法改裝、3輛噪音超標車輛，當場告發8400元罰單。

現場車輛排氣檢測，共檢測出5支不合格的「煙擋管」，依空氣汙染防制法當場告發，處7500元罰鍰，並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

台中市區監理所人員當場專業認定車輛是否涉及引擎、底盤、燈光等不當改裝，2小時內取締擅自改裝LED頭燈及變更燈光顏色6件，牌照註銷1件，召回監理站檢驗6件。

大雅警分局長劉雲鵬特別提醒，當晚結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，於周邊路段實施封閉式路檢，呼籲民眾勿心存僥倖，避免酒駕肇事案件發生。

台中市潭子區中山路二段與潭富路一段近日出現噪音汽、機車呼嘯而過，深夜擾人清夢，大雅警分局進行聯合稽查，取締4輛非法改裝、噪音車輛，另5輛車排氣檢測不合格，當場開罰15900元。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市潭子區中山路二段與潭富路一段近日出現噪音汽、機車呼嘯而過，深夜擾人清夢，大雅警分局進行聯合稽查，取締4輛非法改裝、噪音車輛，另5輛車排氣檢測不合格，當場開罰15900元。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市潭子區中山路二段與潭富路一段近日出現噪音汽、機車呼嘯而過，深夜擾人清夢，大雅警分局進行聯合稽查，取締4輛非法改裝、噪音車輛，另5輛車排氣檢測不合格，當場開罰15900元。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市潭子區中山路二段與潭富路一段近日出現噪音汽、機車呼嘯而過，深夜擾人清夢，大雅警分局進行聯合稽查，取締4輛非法改裝、噪音車輛，另5輛車排氣檢測不合格，當場開罰15900元。圖／台中市警察局大雅分局提供

噪音 監理站 台中市

延伸閱讀

影／大媽晚上嗨跳廣場舞被控擾民 男「撒紙錢」驅趕網大讚

占車道翹孤輪、放煙火！西濱大批改裝機車凌晨擾民 警再逮4嫌到案

台中大雅農會總幹事林國永屆退 11年都獲農金獎營運卓越獎

明晚選前之夜民主聖地嘉市民主嘉年華登場 藍綠白決戰中央噴水圓環

相關新聞

溝蓋鏽蝕 驚見「側溝吃人」

高雄近來發生多起行人跌入道路側溝意外，多名議員批「側溝吃人」意外頻傳，要求市府全面檢修改善。市府水利局長蔡長展坦承，部分...

影／少女被逼掌摑、狂毆 2女落網曝「私刑」原因：她侮辱成員是破麻

台中北屯一間KTV在16日凌晨傳出有少女在包廂內，被同包廂成員逼自呼巴掌、拳打腳踢，甚至是持水壺攻擊頭部的治安事件，因影...

值班時突然暈倒…台中51歲警官送醫 手術搶救中

台中市霧峰警分局大里分駐所巡佐林志凱，晚間七時許值班時突然暈倒，失去意識，消防人員據報，已將他送往醫院急救中。

高雄7旬翁自撞分隔島翻車受傷 抽血測出驚人數值慘了

71歲蔡姓老翁今凌晨4時許駕車行經高雄市小港區沿海一路和立群路口，自撞路中分隔島後翻車；蔡受困車中，救護員協助脫困僅頭挫...

影／台中噪音車深夜潭子中山路擾民 警開鍘破萬元

台中市潭子區中山路二段與潭富路一段近日出現噪音汽、機車呼嘯而過，深夜擾人清夢，大雅警分局進行聯合稽查，取締4輛非法改裝、...

護膚店吸金偷辦信貸 百人被騙逾2千萬

新北市三峽區有護膚店業者被控訴詐騙，約有百名客戶被騙逾2千萬元。最近客戶陸續收到支付命令，才知道業者以販售課程分期付款、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。