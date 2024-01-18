影／台中噪音車深夜潭子中山路擾民 警開鍘破萬元

台中市潭子區中山路二段與潭富路一段近日出現噪音汽、機車呼嘯而過，深夜擾人清夢，大雅警分局進行聯合稽查，取締4輛非法改裝、噪音車輛，另5輛車排氣檢測不合格，當場開罰1萬5900元，未來將不定期安排聯合稽查。

前晚8點多，大雅警分局與環保局、監理站等單位，在潭子區中山路二段與潭富路一段口周邊實施聯合稽查，攔檢改裝噪音車輛、違法改裝車及排氣不合格等車輛，測出1輛非法改裝、3輛噪音超標車輛，當場告發8400元罰單。

現場車輛排氣檢測，共檢測出5支不合格的「煙擋管」，依空氣汙染防制法當場告發，處7500元罰鍰，並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

台中市區監理所人員當場專業認定車輛是否涉及引擎、底盤、燈光等不當改裝，2小時內取締擅自改裝LED頭燈及變更燈光顏色6件，牌照註銷1件，召回監理站檢驗6件。