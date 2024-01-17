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2天2起！登北大武山女下山時摔傷腳踝 消防員接力背下山

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺，高低落差大，屏東縣消防局繼昨上山救援後，今下午1點36分接獲報案，在1.8公里處，女性登山客獨攀下山時途中摔傷，左腳踝疑骨折消防員再度上山，輪流將傷者背下山，兩天兩起山域救援，讓消防員疲於奔命。

屏東縣消防局16日清晨接獲報案，57歲男性登山客在在北大武山檜谷山莊4.2公里處，上廁所時，突然遭樹木垮下來打到他的頭受傷，隨即派遣人力前往救援，花5小時將這名受傷男登山客輪流背下山。

今天下午1點36分，消防局接到報案，北大武山登山步道1.8公里處，女性登山客獨自到北大武山檜谷山莊，回程下山途中，不慎摔傷，左腳踝疑骨折，這名女登山客手機快沒電，路過山友經過發現，趕緊協助報案。

消防局派遣特搜大隊、第二大隊、泰武與來義等分隊前往，昨上山出勤的消防隊員幾乎一半人力又再度前往救援，特搜大隊今下午在預演18日消防演練時，演練到一半就被派遣前往。消防人員在16點29分接觸的女性登山客，左腳踝血腫脫臼，無法行走，固定包紮後，搜救人員輪流揹下山，18點抵達新登山口停車場，隨即送醫院。

屏東縣消防局泰武分隊提醒，現進入北大武山登山旺季，現在雖然不是雨季，但北大武山天氣多變，容易出現午後霧雨，出現溼滑，注意不要滑倒，尤其下山時若體力較不支，容易恍神疲累，一不小心就容易摔倒，結伴同行。

一名女性山友今天登北大武山下山途中，摔倒左腳踝受傷，消防人員輪流背下山。圖／屏東縣消防局提供
一名女性山友今天登北大武山下山途中，摔倒左腳踝受傷，消防人員輪流背下山。圖／屏東縣消防局提供
一名女性山友今天登北大武山下山途中，摔倒左腳踝受傷，消防人員輪流背下山。圖／屏東縣消防局提供
一名女性山友今天登北大武山下山途中，摔倒左腳踝受傷，消防人員輪流背下山。圖／屏東縣消防局提供
一名女性山友今天登北大武山下山途中，摔倒左腳踝受傷，消防人員輪流背下山。圖／屏東縣消防局提供
一名女性山友今天登北大武山下山途中，摔倒左腳踝受傷，消防人員輪流背下山。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 北大武山 消防員 骨折 山友 登山步道

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