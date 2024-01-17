影／少女被逼掌摑、狂毆 2女落網曝「私刑」原因：她侮辱成員是破麻

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中北屯一間KTV在16日凌晨傳出有少女在包廂內，被同包廂成員逼自呼巴掌、拳打腳踢，甚至是持水壺攻擊頭部的治安事件，因影片網路流傳後，引發警方關注，第五警分局今天獲報後在5小時內，循線帶回涉嫌施暴的陳姓女子及另名17歲少女，二人辯稱，因該名國中少女在外侮辱成員是「破麻」，才會找少女在KTV包廂內教訓，全案警詢後將依傷害等罪，移送台中地檢署偵辦。

網路社群「黑色豪門企業」在今天流傳一段名為「台中飛妹虐給乾哥看」的影片，一名長髮少女被逼呼自己巴掌達15次，還被同包廂人士譏諷「有這麼小力嗎」，接著一名身上有刺青的女子，對著該名少女拳打腳踢，少女被打得幾乎站不住，刺青女也對少女潑水，甚至還有另名人士持水壺朝少女攻擊頭部，過程讓人看得怵目驚心。

台中市第五警分局表示，經後續查證後發現，影片案發地點為北屯區一家KTV，案發時間為16日凌晨，雖然此案未接獲民眾報案，但在網路搜尋到相關影片後，已在5小時內，循線查到涉嫌施暴的陳姓女子（19歲），以及另名身有刺青涉打人的17歲少女。

二女落網後辯稱，與該名少女是網友關係，因該名少女在外亂講話，指控成員是「破麻（婊子）」，才會約出少女在KTV，以給少女教訓。

全案將在警詢後，依傷害、妨害自由、違反少年事件處理法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市一名國中少女昨天在KTV內遭人攻擊，警方今天循線帶回涉嫌動手的陳姓女子與另名17歲少女。圖／摘自黑色豪門企業
台中市一名國中少女昨天在KTV內遭人攻擊，警方今天循線帶回涉嫌動手的陳姓女子與另名17歲少女。圖／摘自黑色豪門企業
台中市一名國中少女昨天在KTV內遭人攻擊，警方今天循線帶回涉嫌動手的陳姓女子與另名17歲少女。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名國中少女昨天在KTV內遭人攻擊，警方今天循線帶回涉嫌動手的陳姓女子與另名17歲少女。記者陳宏睿／翻攝

影片 KTV 網路 台中市

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