台中KTV包廂爆私刑？長髮少女被逼自呼15下巴掌、水壺砸頭 場面怵目驚心

網路社團今天傳傳一段影片，一名長髮少女在KTV內被逼迫呼自己巴掌多達15下，還被另名刺青女子潑水，甚至被人持水壺砸頭攻擊，少女疑遭到其他同包廂人士欺負，因據傳案發地點為台中市北屯區的KTV，台中市第五警分局表示，目前未接獲報案，但已掌握特定對象，後續釐清相關狀況，若有不法情事，將依法偵辦。

網路社群「黑色豪門企業」在今天流傳一段名為「台中飛妹虐給乾哥看」的影片，一名長髮少女被逼呼自己巴掌達15次，還被同包廂人士譏諷「有這麼小力嗎」，接著一名身上有刺青的女子，對著該名少女拳打腳踢，少女被打得幾乎站不住，刺青女也對少女潑水，甚至還有另名人士持水壺朝少女攻擊頭部，過程讓人看得怵目驚心。

因據傳案發地點是台中市第五警分局轄區，分局表示，已看到相關影片，掌握特定對象釐清案情，若有涉及不法情事，將依法調查究辦。

台中市北屯區一家KTV傳出有少女被逼呼巴掌、遭毆打、持水壺攻擊的案件。圖／摘自黑色豪門企業