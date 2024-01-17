男子知高圳步道拍照摔落邊坡 台中警消及時救援

劉姓男子日前與女友到台中市「知高圳步道」健行，不料拍照時摔落約2層樓深邊坡，警方獲報，會同消防人員成功定位事發地點，及時到場協助劉男脫困。

台中市警察局烏日分局今天表示，三和派出所10日下午5時45分獲報，烏日區景點「知高圳步道」有男子摔落2層樓深邊坡受困，所長楊儒陸立即率領員警，會同消防局人員前往現場救援。

因天色漸暗，且報案人陳女一時無法講述確切位置，但憑藉警方熟稔步道地形，及根據陳女所描述位置，成功研判出2人所在地，在陳女報案30分鐘後趕到事發現場。

經消防人員以繩索垂放方式，協助受困邊坡的劉男攀上山坡、順利脫困，幸劉男僅有輕微擦傷，並無生命危險，劉男等人對警消及時協助表達感謝。

警方表示，經了解劉男前往步道拍照時，突然一陣強風導致步伐重心不穩，因而跌落約2層樓深坡底。警方提醒民眾，攀登步道時應注意日落時間，且要注意自身安全及保暖準備，若遇危險情形無法自行解決時，可撥打110請求警方協助。