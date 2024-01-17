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影／澎湖暗夜起火…臥床男燒死、看護嗆傷 七旬父赴高雄逃過一劫

聯合報／ 記者王勇超／澎湖即時報導

澎湖縣白沙鄉鳥嶼村的陳姓男子長期臥病在床，與七旬父親相依為命，家中經濟狀況不佳，陳父勉力請了1名印尼籍女看護照顧陳男，不料昨天陳父有事到高雄，今天凌晨4時許陳男的臥房起火燃燒，印尼看護逃出後向消防人員表示陳男仍受困屋內，消防人員迅速撲滅火勢，但臥床的陳男被救出時已經死亡。

鄰居表示，死者陳姓男子（52歲）與父親（約70多歲）相依為命，住在鳥嶼村一間2層樓透天厝，陳父因為年邁，沒有工作收入，但仍聘請印尼籍女看護（34歲）來照顧長期臥床的陳男；陳父得知噩耗，心情相當悲痛，由於陳家的經濟狀況並不好，實在需要外界協助。

據了解，近日天氣寒冷，行動不便的陳姓男子睡覺時有蓋電毯的習慣，但火災是否與電氣因素有關，仍待澎湖縣消防局後續調查。

消防局說，今天上午9時許，火調科人員已搭船到鳥嶼的火災現場，並完成相關跡證的採集，將送驗釐清火災詳細起因。

澎湖縣消防局表示，鳥嶼分隊今天清晨4時38分許，受理民眾報案指稱，白沙鄉鳥嶼村發生房屋火警，請求派遣人車前往搶救。鳥嶼分隊獲報後，立即出動2車4人前往現場，由小隊長鄭源林指揮搶救。

消防局說，勤務人員到達現場後，確認起火戶是是地上2層建築物，起火地點位於1樓客廳後方的臥室，勤務人員到場時，屋內已有明火及濃煙，印尼籍女性看護說，起火時她在二樓睡覺，發現火災連忙逃出，但長期臥床的陳姓男子仍受困屋內。

消防人員立刻布置水線搶救，火勢在今天清晨4時45分許熄滅，但臥床的陳男被救出時已明顯死亡，現場燃燒面積約6平方公尺，初估財損約15萬元。印尼籍女性看護疑似吸入性嗆傷，今早6時50分許搭乘交通船後送至岐頭碼頭，並由消防局白沙分隊救護車送往衛生福利部澎湖醫院就醫。

澎湖縣白沙鄉鳥嶼村一戶民宅今天清晨4時許驚傳火警。記者王勇超／翻攝
澎湖縣白沙鄉鳥嶼村一戶民宅今天清晨4時許驚傳火警。記者王勇超／翻攝
發生火警的民宅是地上2層建築物，起火地點位於1樓客廳後方的臥室。記者王勇超／翻攝
發生火警的民宅是地上2層建築物，起火地點位於1樓客廳後方的臥室。記者王勇超／翻攝
澎湖縣白沙鄉鳥嶼村一戶民宅今天清晨4時許驚傳火警。記者王勇超／翻攝
澎湖縣白沙鄉鳥嶼村一戶民宅今天清晨4時許驚傳火警。記者王勇超／翻攝

澎湖縣 印尼 看護 火災

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