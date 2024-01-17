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年前趕工 台南半個月稽查24件職安疏失 市府：嚴查重罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

近來工安意外頻傳，台南市勞工局統計，今年以來已稽查24件重大職災疏失，以高空墜落意外危險12件最多，其次是捲夾意外占7件，上周安南區紙器公司男子右前臂遭機器捲入件、本周又一件鹽水澱粉工廠男員工進行機台清理作業時，左手臂被捲入遭到輾壓，都是和年前趕工有關，累計裁罰195萬，其中有12件勒令停工，民代認為職災意外很多是便宜行事，要求加重業者和工頭責任，以保障勞工安全。

台南市勞工局與職安署今天在統一物流園區宣布啟動「春安聯檢專車」，即日起加強高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程之行業輔導與檢查，缺失未改善即開罰，市長黃偉哲表示，近日媒體報導其他縣市出現勞工在沒有安全防護的狀況下在21層樓高清洗窗戶，令許多人替他捏一把冷汗，更顯示了評鑑勞工是否能夠在安全保護、安全作業環境以及動線下施工的重要性，年關將近，除了關注年終獎金外，「零工安事件」是重要目標。

台南市今年已發生11起職災意外，1件死亡10件受傷，其中墜落造成1死2傷，死者是1月12日北區某建案工地，男員工在幾乎無安全防護下，不慎從3樓半墜落1樓傷重死亡，工地已勒令停工，並將依法開罰，事業單位和現場負責人員，也將依工作場所業務過失致死罪嫌送辦；另2起墜落意外是臨時裝修工人導致意外受傷；有6件是捲夾造成受傷、 1件物體倒塌壓傷，均將依法裁罰。

市議員余柷青表示，常看到裝修冷氣時工人沒有裝備，令人捏把冷汗，加上目前營造業缺工嚴重，工人不好找，稽查嚴格業者會反彈，還有老師傅常自認經驗豐富，在鷹架上沒有扣安全扣環或戴安全帽，但職安單位還是要加強推廣，並加重業者和工頭的責任，不能放任便宜行事，以照顧好勞工的安全。

勞工局長王鑫基表示「春安檢查處分不是目的，雇主能確實改善才是重點」。去年首度辦理「6D工安災害模擬體感觀摩會」，針對營造業常見災害類型進行模擬演練，共有1688人次參與，勞動部統計，去年南市重大職災死亡人數18人，較前一年25人下降28%；南市職業災害千人率去年截至10月底為1.621，比前年同期為2.11，下降23.2%，顯示推動降災有所成效。

台南市政府與勞動部職安署共同啟動「春安聯檢專車」，市長黃偉哲（中）宣誓「零工安事件」為目標。圖／台南市政府提供
台南市政府與勞動部職安署共同啟動「春安聯檢專車」，市長黃偉哲（中）宣誓「零工安事件」為目標。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）視察統一物流中心工地，要求廠商趕工也要以「零工安事件」為目標。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）視察統一物流中心工地，要求廠商趕工也要以「零工安事件」為目標。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）視察統一物流中心工地，要求廠商趕工也要以「零工安事件」為目標。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）視察統一物流中心工地，要求廠商趕工也要以「零工安事件」為目標。圖／台南市政府提供

職災 勞工局 工安 工人

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