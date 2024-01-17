快訊

大二父罹癌體會現實苦 蔡博丞創新舞團經營紅回台灣

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／澎湖鳥嶼村凌晨竄火舌 女看護逃出、臥床男屋主不幸身亡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖縣白沙鄉鳥嶼村今天凌晨4時38分許，一間2層樓民宅冒出濃煙火舌，而警消獲報趕抵現場時，34歲印尼籍女看護逃出屋外，疑嗆傷送醫，但52歲陳姓男子因長期臥床，仍受困屋內；雖不到10分鐘，火勢即撲滅，但陳男已明顯死亡，詳細起火原因仍待火場調查進一步釐清。

澎湖縣府消防局指出，鳥嶼分隊獲報後，立即出動立即出動2車4人前往現場，由小隊長鄭源林現場指揮搶救，但消防員到達現場後，確認起火民宅為2層RC建築物，而起火點，就位在1樓客廳後方臥室。

「屋內當時已有明火及濃煙竄出！」消防員表示，現場女看護已逃出戶外，並表示陳男長期臥床受困屋內。因此，當下立即部署水線出水搶救，而火勢在4時45分順利熄滅。

隨後，消防員入內搜救，將臥床的陳男救出，可惜他已明顯死亡，現場燃燒面積約6平方公尺，初估財損約15萬元。

據外籍女看護表示，起火當時，她人在二樓睡覺。由於女看護疑似吸入性嗆傷，6時50分許，救護員陪同她搭乘交通船後送至岐頭碼頭，由消防局白沙分隊救護車送往衛生福利部澎湖醫院就醫。

至於，本起火警詳細起火原因，將由消防局火災調查科及第二大隊派員租用船隻，前往調查。

起火臥室。記者古和純／翻攝
起火臥室。記者古和純／翻攝
起火客廳。記者古和純／翻攝
起火客廳。記者古和純／翻攝
起火住宅。記者古和純／翻攝
起火住宅。記者古和純／翻攝

澎湖縣 看護 火災

延伸閱讀

獨／曾是驚世媳婦！洪詩懷孕後失智公公竟為這事罵看護

親歷普悠瑪、跨港大橋斷裂等事故 宜蘭消防員獲鳳凰獎

近萬人可受惠！苗栗放寬低收、中低收住院看護費用補助

板橋湳雅夜市舊茶藝館今早突起火 濃煙火舌直竄天際

相關新聞

新北爆近百人被護膚店老闆娘詐騙逾兩千萬 店家惡劣手法曝光！

新北市三峽護膚店驚爆近百位民眾被護膚店老闆娘詐騙逾兩千萬元。最近客戶陸續收到支付命令，才知老闆娘以販售課程分期付款、投資...

影／澎湖鳥嶼村凌晨竄火舌 女看護逃出、臥床男屋主不幸身亡

澎湖縣白沙鄉鳥嶼村今天凌晨4時38分許，一間2層樓民宅冒出濃煙火舌，而警消獲報趕抵現場時，34歲印尼籍女看護逃出屋外，疑...

寧夏夜市「科目三」遭批...蔣萬安：若舞統 台灣流行文化早統一對岸

台北市警察局今天上午舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，台北市長蔣萬安到場主持；由於近日北市寧夏夜市為吸引人潮，...

影／高雄轎車擦撞機車 後座女摔地遭輾斃...姊妹天人永隔

高雄橋頭區成功南路今天上午7時46分許，發生一起死亡車禍；警方指出，當時20歲吳姓男子駕駛租來的小貨車與同向32歲蘇姓女...

影／男登北大武跌倒後腦撞到石頭 消防花5小時輪流背下山

屏東縣消防局昨清晨接獲報案泰武鄉北大武山檜谷山莊男子登山時，跌倒後腦撞到石頭，情況緊急，但由於昨天天氣不佳，大霧加上強風...

台南市轎車攔腰撞斷電線桿 變壓器當頭砸車...駕駛送醫

一輛白色轎車今天上午8點8時58分，行經台南市安南區台南台江大道2段，自撞路旁路旁水泥電桿，強大撞擊力將電桿攔腰撞斷，瞬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。