聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／澎湖鳥嶼村凌晨竄火舌 女看護逃出、臥床男屋主不幸身亡
澎湖縣白沙鄉鳥嶼村今天凌晨4時38分許，一間2層樓民宅冒出濃煙火舌，而警消獲報趕抵現場時，34歲印尼籍女看護逃出屋外，疑嗆傷送醫，但52歲陳姓男子因長期臥床，仍受困屋內；雖不到10分鐘，火勢即撲滅，但陳男已明顯死亡，詳細起火原因仍待火場調查進一步釐清。
澎湖縣府消防局指出，鳥嶼分隊獲報後，立即出動立即出動2車4人前往現場，由小隊長鄭源林現場指揮搶救，但消防員到達現場後，確認起火民宅為2層RC建築物，而起火點，就位在1樓客廳後方臥室。
「屋內當時已有明火及濃煙竄出！」消防員表示，現場女看護已逃出戶外，並表示陳男長期臥床受困屋內。因此，當下立即部署水線出水搶救，而火勢在4時45分順利熄滅。
隨後，消防員入內搜救，將臥床的陳男救出，可惜他已明顯死亡，現場燃燒面積約6平方公尺，初估財損約15萬元。
據外籍女看護表示，起火當時，她人在二樓睡覺。由於女看護疑似吸入性嗆傷，6時50分許，救護員陪同她搭乘交通船後送至岐頭碼頭，由消防局白沙分隊救護車送往衛生福利部澎湖醫院就醫。
至於，本起火警詳細起火原因，將由消防局火災調查科及第二大隊派員租用船隻，前往調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言