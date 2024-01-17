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影／男登北大武跌倒後腦撞到石頭 消防花5小時輪流背下山

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局昨清晨接獲報案泰武鄉北大武山檜谷山莊男子登山時，跌倒後腦撞到石頭，情況緊急，但由於昨天天氣不佳，大霧加上強風，直升機無法吊掛，消防人員改以背負方式下山，昨上午10點45分接觸患者後，歷時5個多小時，下午4點23分抵達登山口，將男子送往醫院治療。

屏東縣消防局表示，16日清晨5點55分接獲報案後，出動泰武、來義、特搜大隊及第二大隊，總計10車、22警消、5義消，9時43分抵達檜谷山莊，10時45分泰武分隊小隊長姚家慶回報傷者，男性約57歲，意識清醒、後腦受傷流血。

特搜大隊整裝出發，因山上天氣變化莫測，大霧、強風讓直升機無法吊掛作業，改以背負方式下山，由於北大武山路線高低落差大，地面溼滑，協助下山的每一步都必須小心翼翼。

特搜大隊在粉絲專頁分享下山過程，團隊成員互相分工合作，有人負責開路，有人負責穩住患者，每個人都發揮長處，最後順利將受傷的登山者安全送到山下。

特搜大隊指出，這次救援行動感謝熊建營造公司和聖陽營造公司，還有陳揚議員，慷慨捐贈的山域裝備讓救援工作更順利，也大大提高安全性。義消夥伴們的協助很甘心了，大家的共同努力，才能順利完成任務。

屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
北大武山高低落差大，屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
北大武山高低落差大，屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
北大武山高低落差大，屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供
北大武山高低落差大，屏東縣消防局搜救人員歷時5個多小時將受傷患者背負下山。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 患者 北大武山 消防員

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