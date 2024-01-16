親歷普悠瑪、跨港大橋斷裂等事故 宜蘭消防員獲鳳凰獎

112年度消防員最高榮譽「鳳凰獎」今舉辦頒獎典禮，宜蘭縣由義消總隊長、前議長張建榮，以及馬賽分隊隊員魏暐軒獲獎。魏擔任消防員20多年，曾支援過普悠瑪號翻覆、南方澳跨港大橋斷裂等重大案件，平時也會學習繩索等急救技能。

「鳳凰獎」今天頒獎，獲獎人員上午先到總統府晉見蔡英文總統，下午再到新店受獎。張建榮、魏暐軒分別代表宜蘭縣義消、消防員獲獎，張更是在表揚典禮上代表致詞。他說，成功不必在我，功成必定有我，未來每一個日子他永遠是義消忠誠的夥伴，能當義消是一輩子的光榮。

張建榮不只是義消，也次縣內重要政治人物，曾任議長，也是國民黨縣黨部主委。張1982年4月加入宜蘭縣義消，親身投入並出錢出力，2007年擔任義消隊總隊長，帶領隊員參加縣內外義消競技大賽戰果豐碩，遇上重大災害更會全力支持。

魏暐軒今年34歲，2011年開始擔任消防員，一開始在台東，2017年請調回宜蘭特搜大隊馬賽分隊。他也支援過多起重大事故，如高雄氣爆、普悠瑪翻車、南方澳跨港大橋斷裂、黑鷹直升機墜毀等，尤其普悠瑪事件就發生在馬賽轄區，他是最早到現場的消防員，印象深刻。

魏暐軒樂於學習，平時除了練習各項消防專業技能，還會自費參加繩索社團等等，充實自己的急救技術。他認為消防救援不是一個人就能完成，要一群人努力，互相合作，因此對於這次得獎有些意外，感謝所有同仁、夥伴的幫助。