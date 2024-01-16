聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男大生偕好友烏來泡湯 僅轉頭看了一眼竟遭酒醉男痛毆
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
新北市25歲王姓男子日前深夜在烏來區1間超商前飲酒，因邊喝邊大聲說話，剛與友人從溫泉會館泡湯出來的21歲許姓男大生看了王男一眼，被王男認為是挑釁，竟衝上前對許男痛毆，導致許男頸部、臉部受傷。警方獲報趕抵時雙方已無衝突，許男堅持對王男提告，警方詢後依傷害、恐嚇罪嫌將王男函送台北地檢署。
據了解，住在烏來區的25歲王姓男子，8日深夜11時許在環山路1間超商前邊喝酒邊大吼大叫，剛與3名友人從溫泉會館泡湯結束離開的21歲許姓男大生，聽到王男大吼大叫後轉頭看了一眼，不料王男卻認為許男在挑釁，竟突然衝上前一邊大罵一邊毆打許男，導致許男頸部及臉部受傷。
新店警方接獲報案趕抵時，雙方已無衝突，當警方詢問許姓男大生事發經過時，許男立即大喊：「我被揍，我要驗傷，我要告他！」警方詢後將王男依傷害、恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言