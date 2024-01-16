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影／男大生偕好友烏來泡湯 僅轉頭看了一眼竟遭酒醉男痛毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

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新北市25歲王姓男子日前深夜在烏來區1間超商前飲酒，因邊喝邊大聲說話，剛與友人從溫泉會館泡湯出來的21歲許姓男大生看了王男一眼，被王男認為是挑釁，竟衝上前對許男痛毆，導致許男頸部、臉部受傷。警方獲報趕抵時雙方已無衝突，許男堅持對王男提告，警方詢後依傷害、恐嚇罪嫌將王男函送台北地檢署。

據了解，住在烏來區的25歲王姓男子，8日深夜11時許在環山路1間超商前邊喝酒邊大吼大叫，剛與3名友人從溫泉會館泡湯結束離開的21歲許姓男大生，聽到王男大吼大叫後轉頭看了一眼，不料王男卻認為許男在挑釁，竟突然衝上前一邊大罵一邊毆打許男，導致許男頸部及臉部受傷。

新店警方接獲報案趕抵時，雙方已無衝突，當警方詢問許姓男大生事發經過時，許男立即大喊：「我被揍，我要驗傷，我要告他！」警方詢後將王男依傷害、恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方控制王男(手臂有刺青者)要他冷靜。記者黃子騰／翻攝
警方控制王男(手臂有刺青者)要他冷靜。記者黃子騰／翻攝

烏來 恐嚇

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