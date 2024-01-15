影／南投埔里鐵皮屋大火 八旬翁嚇傻遭嗆傷送醫

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南投埔里鐵山里一處鐵皮屋今傳惡火，因火勢猛烈，且一度傳出人員受困，消防局調派當地及鄰近6處消防人車前往灌救，耗費近2小時才撲滅。經巡視火場，無嚴重傷亡，僅附近一名8旬老翁逃生時受驚嚇且稍微嗆傷，起火原因待釐清。

南投縣消防局指出，今凌晨1時許獲報，埔里鐵山路一處鐵皮屋突然竄出火勢，且疑因內部堆放大量易燃物，火勢相當猛烈，因此調派當地埔里、中心碑、第二大隊及鄰近國姓、魚池、日月潭等6處消防人車，並會同警、義消馳援前往灌救。

而消防人車到場時，現場已陷入火海，且濃煙密布，相關人員立刻拉水線灌救，歷經近2個小時才順利將火勢撲滅；該棟2樓鐵皮屋，因經不起火勢高溫燃燒，屋頂被燒到嚴重塌陷，屋內所有物品也付之一炬。

另事發當下，有民眾通報疑有人員受困，經消防人員清查火場周邊，確認是住在火場後方的8旬老翁，他疑被大火嚇傻，衣著單薄癱坐在地，並因吸入濃煙遭輕微嗆傷，送醫治療後無大礙；而撲滅後巡視災後火場，幸未發現其他傷亡。