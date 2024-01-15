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山路過彎失控撞對向混凝土車 轎車車頭全毀駕駛幸未傷
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新北市50歲陳姓男子今天上午開車行經新店區華城路1處彎道時，疑似轉彎操作不慎跨越雙黃線，當場撞上對向1輛由59歲王男駕駛的混凝土預拌車，陳男轎車左前車頭毀損，還疑似一度受困車內。消防人員獲報趕抵時發現雙方駕駛均已下車且都未受傷。警方對2人進行酒測均無酒駕，車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
據了解，發生對撞車禍的現場為1處彎道，當時陳男開車沿華城路上山往秀崗方向，疑因過彎時操作不慎跨越雙黃線才會釀禍。所幸雙方駕駛均無受傷，但這起車禍也造成華城路雙線道受阻，經排除後於下午1時30分恢復正常通行。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，山區道路曲折多變，行車時要注意速度和安全距離，避免發生意外，駕駛人在行車時，應保持安全距離，避免緊急煞車或突然變換車道，以免發生意外。
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