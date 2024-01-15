你累了嗎？開車等紅燈睡著停路中 新北男無駕照吃罰單

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市新店區環河路小碧潭捷運站附近道路上，昨天傍晚5時許有民眾發現1輛車停在路中央久久未移動，民眾擔心駕駛發生危險立即報警。新店警方與救護人員獲報趕抵，經拍窗後25歲駕駛李姓男子才醒來。李男向警方表示因睡眠不足，才會在等紅燈時不小心睡著。警方發現李男並無駕照當場開單告發並責令禁駛。