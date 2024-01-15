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你累了嗎？開車等紅燈睡著停路中 新北男無駕照吃罰單

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

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新北市新店區環河路小碧潭捷運站附近道路上，昨天傍晚5時許有民眾發現1輛車停在路中央久久未移動，民眾擔心駕駛發生危險立即報警。新店警方與救護人員獲報趕抵，經拍窗後25歲駕駛李姓男子才醒來。李男向警方表示因睡眠不足，才會在等紅燈時不小心睡著。警方發現李男並無駕照當場開單告發並責令禁駛。

新店警方呼籲，民眾開車上路應養足精神切勿疲勞駕駛，並應隨時遵守交通規則注意車前狀況，以免造成自己其他人危險。

警方及救護人員到場將李男叫醒。記者黃子騰／翻攝
警方及救護人員到場將李男叫醒。記者黃子騰／翻攝

睡眠 駕照

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