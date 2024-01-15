台南鹽水澱粉廠工人 左手臂遭捲入機台急送醫

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南市鹽水區今早傳出工安，44歲李姓男工人在澱粉工廠清理作業時，左手臂遭捲入機台，造成手掌嚴重輾壓，由新營高救隊緊急處置後送醫，無生命危險。

台南市消防局今天上午8時58分獲報，出動鹽水、新營4車8人到場，請工廠斷電後拆解機器協助李某脫困，李意識清楚，左手嚴重受傷，由新營高救隊緊急處置後送醫。