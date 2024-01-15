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台南鹽水澱粉廠工人 左手臂遭捲入機台急送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

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台南市鹽水區今早傳出工安，44歲李姓男工人在澱粉工廠清理作業時，左手臂遭捲入機台，造成手掌嚴重輾壓，由新營高救隊緊急處置後送醫，無生命危險。

台南市消防局今天上午8時58分獲報，出動鹽水、新營4車8人到場，請工廠斷電後拆解機器協助李某脫困，李意識清楚，左手嚴重受傷，由新營高救隊緊急處置後送醫。

台南市消防局今天上午8時58分獲報，鹽水區田寮里一家澱粉工廠發生工人的左手遭機器捲入，出動鹽水、新營等4車8人前往救援，抵達現場後發現，工人左手臂遭機器捲入，斷電後拆解機器，9點20分左右協助傷者脫困，左手掌血肉模糊，緊急將人送往柳營奇美醫院救治。

台南鹽水澱粉工廠，今早傳出工人左手臂遭捲入機台，消防隊員救出急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水澱粉工廠，今早傳出工人左手臂遭捲入機台，消防隊員救出急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水澱粉工廠，今早傳出工人左手臂遭捲入機台，消防隊員救出急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水澱粉工廠，今早傳出工人左手臂遭捲入機台，消防隊員救出急送醫。記者謝進盛／翻攝

台南 工人

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