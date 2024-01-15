南庄鄉山區1天2起救援 1死亡2迷路引導下山

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

苗栗縣南庄鄉山區昨天接連兩起山域事故，其中1名獨攀吳姓山友倒臥在加里山步道失去呼吸心跳，搶救不及死亡，案由警方處理中，另有一對夫妻沒有攜帶燈具，晚間在光天高山迷途，消防人員引導平安下山。

苗栗縣政府消防局昨天中午12點25分接獲報案，南庄鄉加里山西線2.7公里9號樁附近，一名男子倒臥在步道，失去呼吸及心跳，消防人員線上指導心肺復甦術（CPR），出動10名警義消、5名義消山搜分隊、10名救難協會，會同警方上山搶救。

救援人員下午3點42分接觸男子，已經回天乏術，以軟式擔架接力搬運體，晚上7點半左右到達登山口，警方調查，死者是64歲台中市吳姓男子獨攀加里山發生不幸，全案進一步處理中。