南庄鄉山區1天2起救援 1死亡2迷路引導下山
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苗栗縣南庄鄉山區昨天接連兩起山域事故，其中1名獨攀吳姓山友倒臥在加里山步道失去呼吸心跳，搶救不及死亡，案由警方處理中，另有一對夫妻沒有攜帶燈具，晚間在光天高山迷途，消防人員引導平安下山。
苗栗縣政府消防局昨天中午12點25分接獲報案，南庄鄉加里山西線2.7公里9號樁附近，一名男子倒臥在步道，失去呼吸及心跳，消防人員線上指導心肺復甦術（CPR），出動10名警義消、5名義消山搜分隊、10名救難協會，會同警方上山搶救。
救援人員下午3點42分接觸男子，已經回天乏術，以軟式擔架接力搬運體，晚上7點半左右到達登山口，警方調查，死者是64歲台中市吳姓男子獨攀加里山發生不幸，全案進一步處理中。
第一起山域事故處理中，消防局又接獲報案，一對林姓（32歲）、胡姓（27歲）夫婦晚上6點38分在南庄鄉光天高山，沒有攜帶燈具迷路，消防人員手機定位2人位置在小東河春谷餐廳上方，出動頭份消防分隊4名警義消，晚上8點28分接觸2人，協助引導於9點24分下山。
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