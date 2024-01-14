影／誇張巧合 小貨車與機車碰撞 外送員彈上貨車後車斗
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
台中市大雅區發生誇張巧合車禍，小貨車與機車碰撞後，外送員騎的機車彈到一旁，人和外送箱彈到小貨車後車斗，畫面今天曝光，肇事原因由警方調查中。
大雅警分局調查，本月10日凌晨5點20分許，在大雅區民生路與學府路口發生車禍，63歲張男開小貨車沿大雅區民生路欲左轉進入學府路，與對向沿民生路直行駕駛普重機車蔡男發生碰撞，小貨車右側車身毀損，普重機車車頭毀損。
警方依規定到場處置，駕駛經檢測均無酒精反應，蔡男手腳擦挫傷，送醫後無大礙，後續將調閱相關影像以釐清案情；警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。
二車碰撞監視器畫面今天曝光，機車被撞到彈飛，騎士彈到小貨車後車斗上，外送箱也掉在後車斗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言