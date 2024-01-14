影／誇張巧合 小貨車與機車碰撞 外送員彈上貨車後車斗

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台中市大雅區發生誇張巧合車禍，小貨車與機車碰撞後，外送員騎的機車彈到一旁，人和外送箱彈到小貨車後車斗，畫面今天曝光，肇事原因由警方調查中。

大雅警分局調查，本月10日凌晨5點20分許，在大雅區民生路與學府路口發生車禍，63歲張男開小貨車沿大雅區民生路欲左轉進入學府路，與對向沿民生路直行駕駛普重機車蔡男發生碰撞，小貨車右側車身毀損，普重機車車頭毀損。

警方依規定到場處置，駕駛經檢測均無酒精反應，蔡男手腳擦挫傷，送醫後無大礙，後續將調閱相關影像以釐清案情；警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。