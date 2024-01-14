退潮「坐」上礁石區 漁船擱淺澎湖岸邊待援

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

澎湖縣馬公市金龍頭海域今上午有一艘漁船擱淺岸邊，整艘船疑因退潮「坐」上岸邊礁石區，澎湖縣消防局接獲通報後，正與救難團隊協助，預計將以浮力桶固定擱淺漁船，配合海水漲潮時將擱淺船體拖離礁石區。

澎湖縣消防局表示，擱淺漁船為「昇滿興6號」，今天1月14日上午於馬公市金龍頭海域岸際擱淺，阮姓船主聯繫澎湖縣救難協會派員協助脫困。

經消防局向「澎湖縣紅十字會」調借支援浮力桶15具送至馬公安檢所，由船主租用「澎潛3號」，將消防局及救難協會人員及浮力桶運送至現場。