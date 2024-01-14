退潮「坐」上礁石區 漁船擱淺澎湖岸邊待援
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澎湖縣馬公市金龍頭海域今上午有一艘漁船擱淺岸邊，整艘船疑因退潮「坐」上岸邊礁石區，澎湖縣消防局接獲通報後，正與救難團隊協助，預計將以浮力桶固定擱淺漁船，配合海水漲潮時將擱淺船體拖離礁石區。
澎湖縣消防局表示，擱淺漁船為「昇滿興6號」，今天1月14日上午於馬公市金龍頭海域岸際擱淺，阮姓船主聯繫澎湖縣救難協會派員協助脫困。
經消防局向「澎湖縣紅十字會」調借支援浮力桶15具送至馬公安檢所，由船主租用「澎潛3號」，將消防局及救難協會人員及浮力桶運送至現場。
消防局說，目前正以浮力桶固定於擱淺漁船周圍後，配合海水漲潮時間，應可順利將擱淺船體拖離礁石區。
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