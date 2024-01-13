2艘波特船疑失去動力卡台中港消波塊 4名釣客獲救
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台中4名釣客今天駕駛二艘波特船出海釣魚，疑因海上風浪太大，在台中港碼頭新堤岸邊附近失去動力，船被海浪推撞到海堤翻覆，卡在消波塊，4名釣客爬上消波塊，台中港務消防隊與海巡署趕到現場救出。
台中港務消防隊與海巡署第三岸巡隊今天今天早上接獲通報，4名釣客駕駛二艘波特船自麗水港出海釣魚，在台中港碼頭新堤岸邊附近海域，因海上風浪過大，二艘波特船船身進水，失去動力，波特船被海浪推撞到海堤翻覆，卡在台中港灰塘凹角處消波塊，4人待救援。
港務消防隊和海巡署與台中商港安檢所及台中海巡隊線上巡防艇救援，派救護車到現場，4名釣客無立即危險、未受傷，不願就醫不願離去，協助以繩子綁妥將船固定於消波塊，引導受困釣客上岸。
台中港警總隊表示，4名釣客今天凌晨在台中麗水漁港安檢所合法登記出海，小艇航行至新堤外海時因海浪過大船身進水失去動力而擱淺，已救上岸安置。
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