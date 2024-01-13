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影／台中機車女散落中六選區候選人傳單 警追車主查辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

今天是投票日，台中市第二警分局在清晨8時許接獲民眾報案，北區三民路有散落上百張的第六選區某候選人的競選傳單，民眾認為有違反選罷法之虞，通知警方到場，警方到場將現場傳單收回，約莫有200張，目前已查出車主身分，將釐清當時案發狀況，另通報市警局、選委會後續依規查處。

經查，今天上午8時許，第二警分局接獲民眾報案，北區三民路三段302號的路面，有發現立委第六選區（中西東南區）候選人的競選傳單，警方到場察看，發現現場宣傳單約莫200餘張散落一地，已暫由警方回收代為保管。

警方調查，該批傳單掉落地點，不是處於投開票所30公尺處以內的範圍，經調閱周邊監視器影像追查，發現掉落傳單的疑為從事資源回收的機車騎士，在今天凌晨4時許，行經三民路時，不慎從車上掉落，是否有違反選罷法疑慮，將通知林姓女車主（54歲）到案後釐清，依規查處。

台中市一名機車騎士在今天上午在路面散落某立委候選人的傳單，警方將聯絡車主，查明有無違反選罷法。圖／讀者提供
台中市一名機車騎士在今天上午在路面散落某立委候選人的傳單，警方將聯絡車主，查明有無違反選罷法。圖／讀者提供

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