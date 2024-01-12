快訊

英美聯手空襲！葉門叛軍高層轟「野蠻」 英反嗆出於「自衛」

2024選戰最後衝刺！民眾黨選前之夜 凱道周邊擠滿支持者

陸船越界蛇行拒檢 澎湖海巡強力扣留

聯合報／ 記者蔡世偉／澎湖即時報導

今天海巡署第八海巡隊在澎湖周邊海域，發現一艘大陸漁船進入我國限制水域，多次鳴笛拒停船受檢，只好施放小艇強靠登檢，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港。

海巡署艦隊分署第八海巡隊10071巡防艇於今天早上9點左右，在澎湖貓嶼西北15.6浬處，發現一艘大陸漁船進入我國限制水域，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，該船仍持續蛇行逃逸拒檢。

巡防艇遂施放小艇緊追強靠登檢，發現船上有6名船員，身體狀況良好，船上漁獲150公斤全數海拋，且未發現牛、豬肉製品，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離進行調查。

因應每年春節前夕，總有不肖人士走私大陸農產品情事，海巡署也加強巡邏任務，第八海巡隊表示，到目前為止，尚未查緝到相關情事，會繼續積極作為，也呼籲漁民朋友發現可疑船隻，可撥打海巡專線「118」，將立刻派艇前往處理。

海巡隊見大陸漁船蛇行拒檢，強行登船檢查。記者蔡世偉／翻攝
海巡隊見大陸漁船蛇行拒檢，強行登船檢查。記者蔡世偉／翻攝
中國大陸漁船越界進入限制水域，海巡隊欲登船檢查，卻蛇行拒檢。記者蔡世偉／翻攝
中國大陸漁船越界進入限制水域，海巡隊欲登船檢查，卻蛇行拒檢。記者蔡世偉／翻攝
大陸漁船越界被海巡隊扣留澎湖。記者蔡世偉／翻攝
大陸漁船越界被海巡隊扣留澎湖。記者蔡世偉／翻攝

海巡署 馬公 澎湖

延伸閱讀

中國漁船越界作業 澎湖海巡登檢查扣人船

最後衝刺！澎湖立委選戰激烈 3候選人選前之夜拜票兼遊行

澎科大「湖光獵影」展 學子探索在地人文風貌

澎湖輪啟航4月破首樁運毒案 2男轎車藏毒民宿落網遭押

相關新聞

山老鼠台東山區大膽盜採牛樟、紅檜 惡劣行徑曝光

台東呂姓、鍾姓男子去年10月共同前往海端鄉山區盜取牛樟、紅檜等貴重木材，凌晨欲離開山區時遇警方臨檢，牛樟木氣味被警方一聞...

謊報台中當街遭搶600萬下場慘了！詐團車手遭檢方聲請羈押

台北市博愛特區10日才驚傳有女子當街遭搶230萬元現金，台中市警局昨晚間9點接獲黃姓男子報案稱遭搶600萬元，警方到場黃...

台南參香行動鬼祟被發現 警火速逮人...他不只順手牽羊還攜毒

屏東30歲黃姓男子昨搭火車到台南車站，欲至安南廟宇參香，晚間徒步經北區北安路一段巷弄順手牽羊，偷走民眾放置住家前物品內有...

大選投票趕回戶籍地？國1北斗7車連環撞 後方一度回堵4公里

明天就要2024大選投票，很多民眾趕回選票戶籍地，國道1號北上222.5公里內側車道今下午約2點35分發生7輛小客車追撞...

陸船越界蛇行拒檢 澎湖海巡強力扣留

今天海巡署第八海巡隊在澎湖周邊海域，發現一艘大陸漁船進入我國限制水域，多次鳴笛拒停船受檢，只好施放小艇強靠登檢，全案依「...

整夜搜尋未見蹤影…台東1婦人失聯 今被發現卡在水閘門死亡

台東今天下午傳出1名婦人被民眾發現卡在水閘門，立即通知警消到場處理，發現婦人明顯死亡。警方調查該婦人昨晚家屬通報失蹤協尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。