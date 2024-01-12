陸船越界蛇行拒檢 澎湖海巡強力扣留

今天海巡署第八海巡隊在澎湖周邊海域，發現一艘大陸漁船進入我國限制水域，多次鳴笛拒停船受檢，只好施放小艇強靠登檢，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港。

海巡署艦隊分署第八海巡隊10071巡防艇於今天早上9點左右，在澎湖貓嶼西北15.6浬處，發現一艘大陸漁船進入我國限制水域，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，該船仍持續蛇行逃逸拒檢。

巡防艇遂施放小艇緊追強靠登檢，發現船上有6名船員，身體狀況良好，船上漁獲150公斤全數海拋，且未發現牛、豬肉製品，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離進行調查。