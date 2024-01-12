西濱鳳鼻尾隧道死亡追撞！拖板車衝撞砂石車 駕駛夾困車內傷重不治

拖板車頭高速追撞前方停等紅燈砂石車，當場車頭扭曲變形，駕駛夾困車內不幸傷重不治。記者巫鴻瑋／翻攝

台61線西濱快速道路鳳鼻尾隧道前今天清晨再度發生追撞死亡事故，拖板車疑似煞車不及，衝撞前方砂石車，當場造成拖板車駕駛被夾困在車頭內傷重不治，因該路段多次發生追撞意外，警方提醒大車駕駛千萬注意車前情況、保持車距，以免發生悲劇。

據了解，不幸追撞砂石車身亡的劉姓男子（52歲），今天清晨4時許駕駛拖板車正要北上，行經西濱路二段150巷、鳳鼻尾隧道口前，疑似未注意前方快速道路平面路口亮起紅燈，竟高速追撞前方停等紅燈的砂石車。

因撞擊力道非常猛烈，拖板車頭幾乎壓成鐵餅，警消人員出動機具破壞車頭，耗費近1小時才將劉男從受困的車體中救出，但不幸劉男因傷勢過重，雖救護人員緊急替他心肺按壓，仍無法挽救其性命。

警方表示，雙方駕駛並未酒駕，發生事故的是一處紅綠燈平面路口，研判可能是駕駛未注意紅燈，又或因拖板車上載運重物，導致煞車距離不足從而追撞導致。因路段前後多次發生追撞，警方提醒用路人行經西濱新竹段，因有多處平面號誌路口，應留意車前情況並遵守號誌通過。