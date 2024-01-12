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未減速釀禍？桃園娃娃車、BMW碰撞 2女童與2大人送醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

55歲的林姓娃娃車駕駛今上午7時許，行駛於桃園中壢惠州街時，與行駛於吉長二街的30歲許姓BMW轎車駕駛發生碰撞，造成林男左膝擦傷、右腳踝挫傷、44歲胡楊女隨車老師頭部挫傷、3歲謝姓女童無外傷預防性送醫、及2歲謝姓女童頭部擦傷、嘴唇撕裂傷，送醫救治，雙方駕駛酒測值為0，詳細肇事責任尚待釐清。

林男今駕車於惠州街而許男行駛於吉長二街，因該路口雖無號誌，但於惠州街地面有停止標線，吉長二街地面畫有慢行標線，不過2駕駛經過路口皆未減速造成碰撞。

只見現場娃娃車衝撞到路旁民宅騎樓，2車均有毀損現象，造成林男左膝擦傷、右腳踝挫傷、胡楊女隨車老師枕部血腫、3歲謝姓女童無外傷預防性送醫、及2歲謝姓女童頭部擦傷、嘴唇撕裂傷。

警方表示，2駕駛皆無酒駕，詳細肇事責任尚待釐清。警方呼籲，行至無號誌或號誌故障交岔路口，除應遵守相關規定外，應於停止線前暫停與他方雙向車輛互為禮讓，交互輪流行駛，以維行車安全。

55歲的林姓娃娃車駕駛今上午7時許，行駛於桃園中壢惠州街時，與行駛於吉長二街的30歲許姓BMW轎車駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
55歲的林姓娃娃車駕駛今上午7時許，行駛於桃園中壢惠州街時，與行駛於吉長二街的30歲許姓BMW轎車駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
55歲的林姓娃娃車駕駛今上午7時許，行駛於桃園中壢惠州街時，與行駛於吉長二街的30歲許姓BMW轎車駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
55歲的林姓娃娃車駕駛今上午7時許，行駛於桃園中壢惠州街時，與行駛於吉長二街的30歲許姓BMW轎車駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
55歲的林姓娃娃車駕駛今上午7時許，行駛於桃園中壢惠州街時，與行駛於吉長二街的30歲許姓BMW轎車駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
55歲的林姓娃娃車駕駛今上午7時許，行駛於桃園中壢惠州街時，與行駛於吉長二街的30歲許姓BMW轎車駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝

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