她問台灣詐騙越來越猖獗的原因為何？ 網嗆：政府失職

根據警政署的數據，台灣詐騙金額及件數，從2020年起逐年攀升，去年統計到11月底止，詐騙件數已超過3萬5000件、金額逾79億，雙創史上新高。示意圖。圖／聯合報系資料照片 自從KK園區詐騙集團成員先訛騙台灣人到當地從事詐騙行為被偵破，但並無削減台灣詐騙的行為，反而有越來越猖獗的跡象。有相同感受的一位女網友在ptt貼文表示，台灣這幾年詐騙越來越嚴重，每天都有相關新聞出現，想問問是相關罰則太輕或其他原因？

原PO文中表示，台灣這幾年詐騙越來越猖獗，每天都有相關新聞出現，她想警察的辦案能力也理應在提升，並可藉助一些AI工具協助抓人，原PO不解是，在這些因素下，為何詐騙行為還是越來越嚴重，想問其他人覺得造成這樣的現象的原因是什麼？

網友們對貼文內容討論熱烈，有網友直接反應「因爲微罪」、「風險低啊」、「成本低利潤高」、「投資報酬率高」、「警察抓了法院也輕判啊」、「騙一億元，法院偵查庭500萬元交保，小學生都會騙了」、「簡單來說刑責低到可以當成本在付出」、「就跟0元購一樣」、「罪不夠重」，有人對詐騙嚴重表示是政府的過失，「司法無能」、「刑罰太輕，政府怠惰」、「坐沒幾年牢但可以財富自由，你要不要？」、「政府設立數位部專職管理數位相關事務，但沒看到成效在哪？」

也有人表示一般百姓太好騙，「因為有太多無知者把帳戶交出去當人頭戶，導致抓不到上游」、「貧富差距大，相對剝奪感重」，有人則諷刺「有錢人太多吧」。有網友建議應該嚴刑重罰從修改罰則下手，「騙多少錢應該就要多少錢交保」或「騙多少錢就吃多少年牢飯」。