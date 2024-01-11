險遭投資理財群組詐騙「贏勝通」 台南警當場逮車手保住48萬元

台南謝姓男子去年11月在LINE加入投資理財群組，並依指示註冊帳號後到平台帳戶交易，詐騙集團日前通知他股票中獎，開始誘導他以現金繳納申購金，警方據報後，昨下午3時在他準備交付48萬元，當場逮捕40歲的胡姓車手，並擴大偵辦中。

謝男前天下午到台南市警五分局和緯派出所報案，指疑似遭到股票詐騙，經員警了解，他於去年11月間加入投資理財群組，隨後該群組成員將他加入好友，並以開通股票帳戶為由，誘導謝男下載名為「贏勝通」詐騙軟體，誆稱可用來以低於市價行情購買股票。

謝男依指示註冊帳號後到平台帳戶交易，該集團便稱他股票中獎，開始誘導謝以現金繳納百萬元申購金，聲稱會安排外務專員前來收款。而謝男籌措了48萬元，所幸警方及時攔阻。

和緯所所長陳俞宏率副所長黃相輔、警員錢稚偉、顏玉晨昨下午到現場埋伏，在謝交付款項、簽立收款單據時，當場逮捕胡男，查扣詐欺所得、假公司證件及手機1支等證物。警方詢問後，依涉詐欺、洗錢防制法罪嫌，將謝男移送台南地檢署偵辦。