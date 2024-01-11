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6旬男看到「這輛偉士牌」好懷念 用推車整輛偷走...車主：太誇張

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

警方在附近國宅停車場找到被偷走的偉士牌機車，由於機車已經相當老舊，警問為什麼偷？沒想到紀男回，因為該輛機車是年輕時騎過的，看到後覺得很懷念才偷竊。記者翁至成／翻攝
警方在附近國宅停車場找到被偷走的偉士牌機車，由於機車已經相當老舊，警問為什麼偷？沒想到紀男回，因為該輛機車是年輕時騎過的，看到後覺得很懷念才偷竊。記者翁至成／翻攝
6旬紀姓男子日前看到路邊機車停放區有一輛自己年輕時騎過的「偉士牌」機車，心動想要收藏，卻找不到車主，數日後用推車直接把機車偷走、占為己有，車主找不到機車立刻報警。警方調閱監視器畫面，找到犯嫌是住在附近國宅的紀男，也在國宅停車場找到被偷走的機車，警詢後送辦。

警方日前接獲報案，陳男（50歲）稱從國外回國，赫然發現停在住處附近機車停放區的偉士牌機車不見了，懷疑是被偷走，請求警方幫忙。

警方獲悉，調閱監視器畫面，果然看到一名男子推著手推車，詭異的移動該輛偉士牌機車，甚至最後直接把機車拖到推車上竊走，整個過程約7分鐘。

警方循線追查，迅速找到該名犯嫌是住在附近國宅的紀男（60歲），也在國宅停車場找到被偷的偉士牌機車。紀男警詢時坦承犯行，由於偉士牌機車已經相當老舊，警問為什麼偷？沒想到紀男回，因為該輛機車是年輕時騎過的，看到後覺得很懷念，有向附近社區管理員詢問車主「可不可以購買」，但車主出國沒有回應才偷走，被依竊盜罪送辦。

車主陳男得知車子失而復得，聽到對方的偷車理由不可置信，笑笑的表示「也太誇張了吧」，所幸愛車並未遭破壞，十分感謝警方的熱心幫忙。

警方調閱監視器畫面，看到一名男子推著手推車，詭異的移動該輛偉士牌機車，甚至最後直接把機車拖到推車上竊走，整個過程約7分鐘。記者翁至成／翻攝
警方調閱監視器畫面，看到一名男子推著手推車，詭異的移動該輛偉士牌機車，甚至最後直接把機車拖到推車上竊走，整個過程約7分鐘。記者翁至成／翻攝

車主 國宅 監視器

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