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國二大湳段大型客運火燒車！整輛「燒成巨大火球」乘客急逃

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國二大湳段大型客運火燒車！整輛「燒成巨大火球」乘客急逃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道二號大湳交流道西向18公里處，今晚8點多發生火燒車事故，一輛大型客運不明原因起火燃燒，整輛車一度燒成巨大火球，消防人員獲報到場灌救，所幸駕駛與3名乘客即時逃生，無人受困，詳細起火原因有待調查。

消防局說明，國道二號大湳交流道八德出口，約西向18公里處晚間傳出火燒車意外，第一大隊八德分隊晚間8點39分接獲報案，出動消防人員20名、消防車7輛、救護車1輛。

消防人員抵達現場時客運停在路邊，立即朝車體射水灌救，火勢相當大，整輛車一度被燒成巨大火球，全面陷入燃燒，現場無危險物品，所幸駕駛與3名乘客即時逃生，無人員受傷受困，晚間9點01分控制火勢，並於晚間9點17分撲滅，詳細起火原因調查中。

國道二號大湳交流道西向18公里處，今晚8點多發生客運火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道二號大湳交流道西向18公里處，今晚8點多發生客運火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道二號大湳交流道西向18公里處，今晚8點多發生客運火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道二號大湳交流道西向18公里處，今晚8點多發生客運火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝

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