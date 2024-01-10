留言仍難挽回悲劇…三重警自戕前點名游毓蘭 本人遭撻伐再回應：已經盡力了

新北市三重警分局一名警員今天舉槍身亡，該名員警生前曾在臉書抱怨分局長官不公，並Tag立委游毓蘭，游毓蘭也留言要員警說清楚狀況，因此在憾事發生後，游的留言遭網友批評造成反效果，群起撻伐。游毓蘭回應，她並不認識該名員警，無法知曉真實身份，更不確定是否為反串，但也特別提及不要做厲鬼，有話好好說，要加油，自己已經盡力了，相當抱歉。

這名警員前在臉書批評三重分局的長官都是智障嗎？並指控多名同僚的違規作為長官都不處理，稱自己賤命一條連投票權都沒有，刑事核分也凹他下班做，他忍了，但欺軟怕惡的劣警會有報應，他會化成厲鬼回來報仇的。

被Tag的游毓蘭則留言，三重分局的長官是不是智障，她不知道，但是她知道她自己不是IQ157，也沒有水晶球，完全不知道該員警在講什麼？游毓蘭也勸該員警不要做厲鬼，有什麼問題講清楚，說明白，大家都要加油。

游毓蘭指出，這是她是自己留的言，會如此留言的主因是自己並不認識該名員警，又趕著出門，被Tag時，也不清楚這名員警是真的員警還是反串，加上內容提及三重分局長官都是智障，自己當然回應不知道三重分局長官是不是智障。

游毓蘭表示，她也不知道該名員警指名道姓指控的人是誰，以前她在網路上看到與員警有關的事件都會請警政署出面找答案，但這次事件，自己根本都還來不及處理。

游毓蘭表示，她的留言內容還特別提及「不要做厲鬼」，有話講清楚、說明白，還向該名員警說加油，自己在不清楚對方身分的時候只能做到這些，已經盡力了，對此相當抱歉。

至於有網友批評游毓蘭的留言是自以為幽默。游回應，她前面是真的想表達不懂該名員警所說的內容與意思，當下也有特別去看該名員警的個人臉書，但並沒有看到任何資訊，所以才會請他說清楚講明白，不要當厲鬼，並沒有太多意思。

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