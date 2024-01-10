快訊

又有機長聽錯塔台指令 班機誤闖福岡機場死路受困

富上加富！沙國發現「世界級金礦帶」 總價值達1556兆元

警政署長指示做好蒐報預警8重點 確保選舉平順

中央社／ 台北10日電

總統大選進入倒數，警政署表示，為確保選前之夜及投票日順利，署長黃明昭今天主持選前專案視訊會議，全國813名重要警察幹部與會，會中指示做好蒐報危安預警等8重點。

內政部警政署發布新聞稿表示，距離選舉投開票日僅剩3天，為確保選前之夜及投票日平安順利結束，黃明昭除持續走訪各地督導訪視選舉維安及查賄制暴工作外，今天親自主持選前專案視訊會議，邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共813人與會。

為確保選舉順利完成，黃明昭會中明確提示8項工作重點。分別為要求持續檢視投開票日各項勤務規劃與作業流程；做好蒐報危安預警，強化勤務部署，預擬處置腹案；「查賄無上限」，持續積極偵辦買票賄選的不法行為，和加強掃蕩、查緝各類選舉賭盤及境外勢力介選；對於選票運送、存放等維安，應全程綿密部署，24小時不間斷，嚴格管控安檢，避免選票外流。

以及投開票日，以確保選務順遂為最高原則，保障民眾能順利投票；投票當日，投開票所警衛人員配合主任管理員布置投開票所時應作搜檢，確認環境狀況；為防有心人士不滿選舉結果，糾眾擾亂社會秩序，針對轄內重要機關、處所要加強勤務部署。

黃明昭最後提醒，接近選舉尾聲，各地選情愈增激烈，各級主官（管）應確實掌握轄區狀況，切勿擅離職守，遇有違法應立即積極依法偵辦，以免造成社會不安。

警政署指出，此次選舉投開票日，全國共1萬7795處投開票所，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，將派遣警衛人員約1萬8000人、機動處理編組等其他勤務人員約3萬6000人和協勤民力約2萬2000人，共約7萬6000人，以全力完成選舉維安任務和選後秩序。

投票 黃明昭 警察 賄選 介選 2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

影／新生力軍！警專特考班1061人今結業 林右昌到場...學生搶合影

選前11天！警政署長黃明昭視訊台東縣警局加強查賄

吳子嘉稱曾去88會館 陳家欽撤告不起訴

總統大選前全國掃蕩黑槍賭詐 破獲選舉、亞錦賽賭盤

相關新聞

桃園男棒打侏儒症同學掀波 黑道爸去年撂人圍毆6國中生

桃園市某國中8年級陳姓男學生，昨拿書本捲成棍棒狀，毆打疑患有侏儒症的男同學屁股。據悉動手的男學生去年也在學校爆發口角，當...

壓垮他的最後一根稻草？三重警兩天前接調令 今租處舉槍亡

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午在租處舉槍死亡，死前疑有在臉書留言，文末還說「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等...

男推資源回收推車 疑身體不適突倒臥對向車道、遭貨車輾斃

新北市沈姓男子前天推著資源回收推車，行經永和區保福路時，疑身體不適，突然倒臥對向車道，不幸遭路過由黃姓男子駕駛的貨車輾斃...

苗警裝設AI科技偵測設備 甫建置完成即逮獲濫傾倒業者

苗栗縣境過去常有不肖業者於人跡罕至的偏遠地區違法傾倒廢棄物，事後追查相當不易；為此，苗栗縣警察局針對重點易遭傾倒地點，於...

高雄再傳工安意外...不明重物高處掉落 工人一度受困

高雄楠梓區大學三十八街與藍昌路交叉路口，今天上午9時許，發生一起男子遭重物壓傷的工安意外，據悉該處為一建築工地，當時65...

扯謊怕「這身分」曝光 高雄男大膽持防狼噴霧襲警逃逸

高雄26歲蔡姓男子周日深夜未依號誌指示，步行穿越鳥松區本館路十字路口，員警撞見上前提醒，蔡男卻扯謊虛報身分，反讓員警起了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。