警政署長指示做好蒐報預警8重點 確保選舉平順

總統大選進入倒數，警政署表示，為確保選前之夜及投票日順利，署長黃明昭今天主持選前專案視訊會議，全國813名重要警察幹部與會，會中指示做好蒐報危安預警等8重點。

內政部警政署發布新聞稿表示，距離選舉投開票日僅剩3天，為確保選前之夜及投票日平安順利結束，黃明昭除持續走訪各地督導訪視選舉維安及查賄制暴工作外，今天親自主持選前專案視訊會議，邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共813人與會。

為確保選舉順利完成，黃明昭會中明確提示8項工作重點。分別為要求持續檢視投開票日各項勤務規劃與作業流程；做好蒐報危安預警，強化勤務部署，預擬處置腹案；「查賄無上限」，持續積極偵辦買票賄選的不法行為，和加強掃蕩、查緝各類選舉賭盤及境外勢力介選；對於選票運送、存放等維安，應全程綿密部署，24小時不間斷，嚴格管控安檢，避免選票外流。

以及投開票日，以確保選務順遂為最高原則，保障民眾能順利投票；投票當日，投開票所警衛人員配合主任管理員布置投開票所時應作搜檢，確認環境狀況；為防有心人士不滿選舉結果，糾眾擾亂社會秩序，針對轄內重要機關、處所要加強勤務部署。

黃明昭最後提醒，接近選舉尾聲，各地選情愈增激烈，各級主官（管）應確實掌握轄區狀況，切勿擅離職守，遇有違法應立即積極依法偵辦，以免造成社會不安。

警政署指出，此次選舉投開票日，全國共1萬7795處投開票所，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，將派遣警衛人員約1萬8000人、機動處理編組等其他勤務人員約3萬6000人和協勤民力約2萬2000人，共約7萬6000人，以全力完成選舉維安任務和選後秩序。