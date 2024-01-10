三重警租處開槍自戕亡 臉書遺言：會化成厲鬼回來報仇

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午執行8到10時巡邏勤務，約莫9時許突以回分局處理事情為由，自行回到租屋處開槍自戕當場死亡。稍早他臉書最後留言曝光，疑與工作長官處置不公有關，文末還說「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。

據了解，李姓員警（28歲）警專34期畢業，目前在新北市三重警分局厚德派出所服務。今天上午他擔服8到10時巡邏勤務，約莫9時許他告知同班員警說「我先回去分局處理事情一下」並要同班同事先行回到派出所待命。

不料，他沒去分局而是折回其新北市三重區自強路一段租處旋即持槍自戕，其同班同仁早上10時過後不見他返回派出所，又聯繫不上他，趕緊調閱沿線監視器畫面，發現他返回租屋處，立即通知房東到場破門入內，赫見他人以倒臥在租屋處明顯死亡。

稍早，他臉書遺言流出，怒指派出所所長面對毒品調驗人口承辦人，看到那種打假球的職務報告卻沒有處理……刑事核分原本要排班給我做，變成凹我下班做…..文末還嗆「我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」字字說明他的無助。

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