快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

三重警租處開槍自戕亡 臉書遺言：會化成厲鬼回來報仇

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午執行8到10時巡邏勤務，約莫9時許突以回分局處理事情為由，自行回到租屋處開槍自戕當場死亡。稍早他臉書最後留言曝光，疑與工作長官處置不公有關，文末還說「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。

據了解，李姓員警（28歲）警專34期畢業，目前在新北市三重警分局厚德派出所服務。今天上午他擔服8到10時巡邏勤務，約莫9時許他告知同班員警說「我先回去分局處理事情一下」並要同班同事先行回到派出所待命。

不料，他沒去分局而是折回其新北市三重區自強路一段租處旋即持槍自戕，其同班同仁早上10時過後不見他返回派出所，又聯繫不上他，趕緊調閱沿線監視器畫面，發現他返回租屋處，立即通知房東到場破門入內，赫見他人以倒臥在租屋處明顯死亡。

稍早，他臉書遺言流出，怒指派出所所長面對毒品調驗人口承辦人，看到那種打假球的職務報告卻沒有處理……刑事核分原本要排班給我做，變成凹我下班做…..文末還嗆「我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」字字說明他的無助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午執行8到10時巡邏勤務，約莫9時許突以回分局處理事情為由，自行回到租屋處開槍自戕當場死亡。三重分局外觀／本報資料照
新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午執行8到10時巡邏勤務，約莫9時許突以回分局處理事情為由，自行回到租屋處開槍自戕當場死亡。三重分局外觀／本報資料照
新北市三重警分局厚德派出所李姓員警自戕身亡，他在臉書最後留言，直指他工作上遇到難處長官不處理。圖／當事人臉書
新北市三重警分局厚德派出所李姓員警自戕身亡，他在臉書最後留言，直指他工作上遇到難處長官不處理。圖／當事人臉書

警察 新北

延伸閱讀

快訊！新北三重警分局員警陳屍寢室 詳情不明朗還待調查

誰下令殺狒狒？桃農業局技工首開庭否認 將傳獵人說明

影／開公司車撞壞不賠 新北二手車行老闆到員工家開槍洩憤

指控借車撞壞不賠 新北男衝對方住家樓下開槍被捕

相關新聞

桃園男棒打侏儒症同學掀波 黑道爸去年撂人圍毆6國中生

桃園市某國中8年級陳姓男學生，昨拿書本捲成棍棒狀，毆打疑患有侏儒症的男同學屁股。據悉動手的男學生去年也在學校爆發口角，當...

影／老翁違規穿越馬路遭機車撞上 7旬騎士死亡、行人送醫昏迷中

新北市五股區昨晚發生嚴重車禍，1名67歲老人違規穿越馬路，被疾駛而來的機車撞飛，騎士年紀更大已經74歲，當場昏迷送醫，急...

小秘書和董事長上摩鐵開房 男友目擊攔車、當街打傷老董

高雄一名傳產吳姓董座去年8月帶著曾姓女秘書上旅館，結果被曾女的陳姓男友發現，陳男跑到旅館外堵人，見吳男、曾女一同搭車離去...

重機乘客摔落台61線慘遭大貨車輾斃 大貨車駕駛竟肇逃

台61線大安區路段19歲袁姓男子昨晚7點多駕駛黃牌重機，後方載19歲金姓男子，金原因不明摔落，慘遭後方直行大貨車當場輾斃...

三重警租處開槍自戕亡 臉書遺言：會化成厲鬼回來報仇

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午執行8到10時巡邏勤務，約莫9時許突以回分局處理事情為由，自行回到租屋處開槍...

苗檢指揮破總統選舉賭盤逮7人 查扣逾18萬賭金

選舉倒數，50歲陳姓男子涉嫌刊登總統副總統選舉地下賭盤賠率，並提供銀行帳戶供不特定人投注，檢警查獲7人到案，查扣下注賭金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。