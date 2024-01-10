小秘書和董事長上摩鐵開房 男友目擊攔車、當街打傷老董

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名傳產吳姓董座去年8月帶著曾姓女秘書上旅館，結果被曾女的陳姓男友發現，陳男跑到旅館外堵人，見吳男、曾女一同搭車離去，隨即上前攔車還將吳男的車窗砸毀，還把吳痛毆一頓，高雄地檢署偵結，今依公共危險、傷害等罪嫌將陳男起訴。

檢方調查，41歲陳男和曾姓女友交往許久，去年8月間，陳男得知曾女和公司的吳姓董事長一起上旅館，陳男接到女友和董座上旅館的消息後醋勁大發，隨即跑到旅館大門口堵人。

去年8月11日下午4時許，吳男開車載著曾女離開旅館大門，在外堵人的陳男見兩人有說有笑，隨即開車緊追在後，趁吳男行經建國一路口時，陳男隨即超車將他截停。

陳一下車就拿著球棒逼曾女、吳男下車，但兩人見陳男怒火中燒，堅決坐在車上不願下車，陳見狀隨即持球棒報打吳男轎車，接著企圖將吳男拉出車外。

整個衝突過程都被路人拍下，一度懷疑是上演街頭尋仇，苓雅警分局獲報後到場，隨即將陳男壓制並查扣他攜帶的兩支球棒，吳姓董座送醫後有多處擦挫傷，對陳男提告傷害、毀損及公共危險等罪。

檢警偵訊時，陳男坦承持球棒砸毀吳男汽車，也有拉扯吳男，檢方綜合現場監視器畫面及曾女證詞，今偵結依公共危險、傷害等罪嫌將陳男起訴。

曾姓女子和公司吳姓董事長上旅館被陳姓男友發現，陳男醋勁大發追車攔停兩人還打傷吳姓董座，檢方今依公共危險、傷害等罪嫌起訴陳男。示意圖／Ingimage
曾姓女子和公司吳姓董事長上旅館被陳姓男友發現，陳男醋勁大發追車攔停兩人還打傷吳姓董座，檢方今依公共危險、傷害等罪嫌起訴陳男。示意圖／Ingimage

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