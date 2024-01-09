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轎車翻落阿里山6歲童獲救父亡 檢警相驗：高處墜落頭部重創

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天早上台18線阿里山公路發生意外事故，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山途中疑不慎滑落山坡，6歲男童臉部擦挫傷在現場獲救，陳男卻離奇失蹤，警消出動空拍機及搜救隊，在更深山坡下發現陳男，但已沒有生命跡象；今天檢警相驗，死因為高處墜落造成頭部鈍性創傷，創傷性休克死亡．死亡方式為意外。

警方昨天早上9點多接獲陳姓男子報案，在番路鄉台18線36K往腦寮方向處有輛銀色轎車滑落下方車道，但車上沒有人，現場有名6歲男童臉部擦挫傷、腹部疼痛，聯絡救護車送往聖馬爾定醫院診治；警方調查，46歲陳男載6歲兒子上山，途中發生意外，卻不見駕駛陳男的蹤跡。

嘉義縣消防局從事故發生地點擴大搜尋範圍，並出動空拍機及嘉義縣救難協會協尋。下午2點15分，在番路鄉公田村台18線往腦寮方向1.9公里處邊坡下方50公尺處尋獲陳男，但已沒有生命跡象。

嘉義縣阿里山公路轎車滑落山坡，駕駛陳男失蹤、6歲男童受傷送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣阿里山公路轎車滑落山坡，駕駛陳男失蹤、6歲男童受傷送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣阿里山公路轎車滑落山坡，駕駛陳男失蹤、6歲男童受傷送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣阿里山公路轎車滑落山坡，駕駛陳男失蹤、6歲男童受傷送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣消防局出動空拍機及嘉義縣救難協會協尋，在深坡尋獲陳男，但已沒有生命跡象。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣消防局出動空拍機及嘉義縣救難協會協尋，在深坡尋獲陳男，但已沒有生命跡象。記者李宗祐／翻攝

空拍機 嘉義 阿里山

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