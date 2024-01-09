造勢晚會找車位！名嘴李正皓趕替吳崢站台 路人提醒才知撞飛6旬婦

經常在政論節目出現的名嘴李正皓，日前晚間開車至新北市中和參加民進黨籍立法委員候選人吳崢的造勢晚會，當李正皓正在尋找車位時，不慎撞上1名在路邊步行的68歲吳姓婦人，吳婦被撞後當場倒地。李正皓渾然不覺繼續行駛，直到路人拍窗提醒後才知撞到人。所幸吳婦送醫後已無大礙，車禍原因正由警方釐清。

據了解，上周五（5日）晚間7時許李正皓開著BMW X4休旅車，前往新北市中和區勝利路參加吳崢的造勢晚會。李正皓抵達現場後沿勝利路往橋和路行駛並找車位。

因當時路邊有許多民眾正在觀看造勢晚會，李正皓行駛途中不慎撞上車身右側1名68歲吳姓婦人，導致吳婦重摔在地。李正皓疑似不知自己撞到人仍持續行駛，直到現場民眾拍打其車輛後，李正皓才知道撞到人立即下車關心婦人傷勢，當時在附近維護秩序的警方也立即通知119到場。救護人員到場後發現吳婦外觀無明顯傷勢，經送醫後發現吳婦右手肩骨骨折、左肩挫傷，立即安排開刀治療。

警方到場採證並對李正皓進行酒測，發現他酒測值為0並無酒駕情形，隨後也對現場進行採證，車禍原因仍待警方鑑定釐清。而肇事的李正皓替吳崢站台之後，隨後也前往醫院關心。遭撞的吳婦向警方表示，當時到附近找朋友，行經該處時發現有造勢晚會於是好奇上前查看，不料走在路旁時突然被撞倒地，經住院開刀治療後吳婦昨天已出院。