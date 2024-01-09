男子入社區附設泳池遭電死 管委會判賠近300萬元
屏東一名李姓男子於8年前梅姬颱風過後，到住家社區附設的游泳池游泳，未料鋪設在泳池上方鐵製棚架內的監視器電線破損漏電，他觸碰通電鐵柱後受高壓電擊不治身亡，家屬悲憤向社區管理委員會、施作廠商等提起民事求償告訴，屏東地方法院審酌後，認定管委會設置監視器時有過失，需向家屬賠償298萬多元，可上訴。
62歲李男於2016年9月30日下午5點左右，獨自到住處社區附設泳池游泳，當時泳池有相關人員管制中且無明顯異狀，未料泳池上方遮雨棚鋼樑的監視器電線絕緣保護層破裂，棚架因而帶電，他不慎摸到帶有90餘伏特的金屬住，造成李當場休克，經搶救不治。痛失親人的李男家屬向社區管理委員會、公寓大廈管理維護公司、通信行及鋼構工程行等提起侵權行為損害賠償告訴，要求賠償精神慰撫金、喪葬費用、扶養費等。
法官調閱案發現場勘驗、電機技師公會鑑定等報告與參酌證人陳述後，認定社區管委會違反公寓大廈管理條例、屋內線路設置規則等未裝設「漏電斷路器」，該電線也沒有與遮雨棚溝槽鐵勾等金屬物保持15公分以上距離，或加裝絕緣隔離物等，僅將監視器電線以鐵勾固定，讓鐵勾與線路因經常性摩擦或日曬而脆裂，導致電線外緣的絕緣保護膠皮破損而漏電，造成事故發生，另其餘被告與案件沒有具保證人地位並無過失責任。
民事庭審酌，李男妻子案發時已屆退休年齡，她原為家庭主婦並無恆常收入，再育有2名女子，考量原告智識、經濟等一切情狀，判社區管理委員會應賠償李男妻子178萬7708元，李男女子各60萬元，總計298萬7708元，可上訴。
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