苗縣煙火廠外疑原料燃燒爆炸 波及300多坪樹林

苗栗縣造橋鄉一家煙火公司廠外樹林堆置的疑似鋁、鎂粉末發光劑，8日晚間疑似起火，消防人車在現場漏夜防護。圖／民眾提供

苗栗縣造橋鄉某煙火廠作業區外昨晚疑因鋁鎂合金原料燃燒並出現爆炸聲響，火勢波及鄰近300多坪樹林，消防局派員灌救控制火勢並漏夜警戒，將調查業者有無違規存放原料情事。

苗栗縣消防局救災救護第2大隊大隊長長洪嘉佑今天表示，昨晚近9時許接獲民眾報案，指造橋鄉龍昇村思源焰花工廠出現爆炸聲響，並冒出火光，立即派遣竹南、造橋及特搜分隊共9車24人趕赴現場灌救。

洪嘉佑指出，第一時間發現廠區最內部的樹林有大量白色火光，研判應為特殊金屬火災，不排除燃燒爆竹的鋁、鎂粉末原料，因此並未立即以水線射水，而是先進行周邊倉庫及建築物防護，避免火勢持續擴大。

消防隊員在控制、侷限起火範圍後，連夜派員警戒，出動空拍機支援，消防局長匡夢麟也到場了解，直到今天清晨火勢呈現殘餘火星悶燒狀態，已無強烈燃燒火焰，持續警戒中。

消防局表示，火場為工廠製造作業區下方西南區處，疑因戶外爆竹原料鋁鎂合金燃燒引燃林木，初步勘查原料燃燒面積約12平方公尺，波及樹林區域約300多坪，起火原因需進一步鑑定。

苗栗縣消防局副局長黃德興指出，將持續調查業者有無違規存放煙火爆竹原料，若存放量超標可依爆竹煙火管理條例第27條規定，處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

另外，現場相關位置、構造、設備若違反安全管理規定，依爆竹煙火管理條例第28條規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。