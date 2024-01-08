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阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣台18線阿里山公路今早發生車禍，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山，途中不慎滑落30公尺深山坡，6歲男童臉部擦挫傷，陳男則離奇失蹤，警消出動空拍機及搜救隊，發現陳男在更深山坡下，救難隊下切將陳男拉起但已無生命跡象，詳細事故原因仍待調查釐清。

嘉義縣消防局表示，今早9點多獲報，番路鄉台18線36K往腦寮方向發生事故，有輛銀色轎車滑落之字形下方車道，到場時有名6歲男童臉部擦挫傷、腹部疼痛，立即由救護車送往聖馬爾定醫院診治，但轎車駕駛仍未見蹤跡，立即出動空拍機及嘉義縣救難協會協尋。

嘉義縣消防局指出，經救難隊不懈努力，下午2點多在消防車下方約30至40公尺處，尋獲失蹤陳姓民眾，搜救人員立即以繩索下降接觸傷者，接觸後評估陳男已失去生命跡象，立即給予相關處置，下午3點多將陳男救起，但現場家屬拒絕送醫，後續交由家屬及員警處理。

嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山公路今早有輛轎車滑落山坡，陳姓駕駛拋飛車外滾下山坡，下午被救起時已無生命。記者黃于凡／翻攝

嘉義 空拍機

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