阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

嘉義縣台18線阿里山公路今早發生車禍，46歲陳姓男子開車載著6歲兒子上山，途中不慎滑落30公尺深山坡，6歲男童臉部擦挫傷，陳男則離奇失蹤，警消出動空拍機及搜救隊，發現陳男在更深山坡下，救難隊下切將陳男拉起但已無生命跡象，詳細事故原因仍待調查釐清。

嘉義縣消防局表示，今早9點多獲報，番路鄉台18線36K往腦寮方向發生事故，有輛銀色轎車滑落之字形下方車道，到場時有名6歲男童臉部擦挫傷、腹部疼痛，立即由救護車送往聖馬爾定醫院診治，但轎車駕駛仍未見蹤跡，立即出動空拍機及嘉義縣救難協會協尋。